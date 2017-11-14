Энигма национального кода

Культурный код проявляется в поведенческих моделях людей. Чтобы выяснить, каковы на самом деле базовые ценности белорусов, специалисты Института социологии НАН предложили респондентам ответить на вопросы, что им помогает справляться с проблемными жизненными ситуациями и что важ­нее всего в жизни.

Оказалось, что больше всего наши люди ценят здоровье, семью и детей (см. рис. 1). Интересно, что еще 10–15 лет назад здоровье было всего на 3-м месте. Теперь же оно стало главной ценностью. Среди инструментальных ценностей (т.е. социально-значимых ресурсов, используемых людьми в социальных практиках), ранжированных исходя из их роли в решении проблемных жизненных ситуаций, у белорусов на первом месте – семья (индекс 42,2), затем жизненный опыт (24,1), деньги (16,4) и друзья (15,4). Несколько меньше ценятся у нас нужные связи и знакомства (10,9), информированность (5,9), нравст­венные качества (1,1), профессиональные знания и умения (3,1) и деловые качества (0,7). Таким образом, повседневным поведением наших людей в большей степени движут нематериальные факторы, полагают авторы исследования. При этом ядро белорусских ценностей формируют семейные и социально-­сетевые ресурсы, далее идут профессионально-статусные и имиджевые ресурсы, а правовые ценности остаются на периферии, хотя, конечно, приоритеты различаются в зависимости от пола и возраста.

Рисунок 1

Измерение социокультурной структуры белорусского общества показывает, что 9,4% граждан являются «пассивными» в решении жизненных проблем, 49,5% – «скорее пассивными», 30,5% – «скорее активными», а 10,6% – «активными». Впрочем, активность здесь упоминается, когда речь идет о личных интересах, а не о гражданской позиции.

По мнению социологов, в культурном коде белорусов доминируют склонность к семейным ценностям, локальный круг доверия, дуализм коллективизма и индивидуализма в сочетании с низкой самоидентификацией цельности общества и слабой социокультурной активностью.

Столь же своеобразно выглядит экономический код. Например, 3/4 рес­пондентов в возрасте 18–29 лет считают конкуренцию полезной, побуждающей людей совершенствоваться, работать как можно лучше. Но с годами такая уверенность снижается: среди 40–49-­лет­них это мнение сохраняется лишь у 71,1%, 50–59-летних – 67,2%, 60-летних и старше – только у половины. В то же время в этих возрастных группах 10–14% находят конкуренцию вредным явлением, побуждающим к проявлению наихудших качеств человека, причем чем старше опрашиваемые, тем больше среди них тех, кто не смог определиться с ответом. Примерно такая же пропорция с отношением к деньгам. Большинство высоко их ценит, полагая, что деньги обеспечивают независимость и свободу. Но с возрастом эта вера становится все меньше.

Своеобразно складывается отношение к неравенству, если предполагать, что положение каждого члена общества должно определяться его трудовыми усилиями. Больше всего сторонников этой точки зрения среди 40–49-летних респондентов (71,3%). Зато среди молодежи с этим согласны лишь 63,9%, а у пожилых людей – 59,6%. Довольно настороженным выглядит отношение к частной собственности. Оказывается, лишь немногие готовы видеть в частных руках большинство активов.

Работу считают важной и интересной саму по себе 62,1% респондентов, а 25,4% – только средством достижения иных целей. Интересную работу важнее денег ценят 40,7% опрошенных, а 44,2% готовы ей пожертвовать ради хорошего заработка. При этом для молодежи лидирует вектор карьерного рос­та, для 40–49-летних – профессионального, а для 50–59-летних важнее всего комфорт и доходы.

Таким образом, рыночные экономические ориентиры у населения есть, особенно у молодого поколения. Но они ограничены настороженным отношением к частной собственности, а с возрастом и вовсе тают. Эта особенность зер­кально отражена в финансовом коде. По данным исследования, 40,8% признались, что у них нет сбережений, т.к. нет возможности их делать, 23% откладывают то, что остается от текущих расходов, и лишь 32,5% старается сначала отложить деньги. Мотивы сбережения носят в основном бытовой и потребительский характер (рис. 2). Только 3,9% копят деньги на собственное дело, а 3,6% – на доходные инвестиции. При этом наиболее популярные финансовые инструменты – покупка недвижимости, наличной валюты «под матрас», золота и драгоценностей. Гораздо меньше желающих хранить деньги в банках (18–21%) и совсем мало «активистов», покупающих облигации и акции (3–6%). Все это заставляет считать основными характеристиками финансового кода белорусов ориентацию на потребление, неосознанные, необоснованные практики сберегательного потребления, потребительские мотивы и фобии в выборе финансовых инструментов.

Рисунок 2

Представленная расшифровка культурного, экономического и финансового кодов населения дает богатую пищу для размышления. Возможно, наши граждане гораздо консервативнее, чем представляется адептам быстрых и радикальных реформ, и скорее поддержат тех, кто будет уверять, что защищает людей от перемен.

*«Энигма» (от др.-греч. αἴνιγμα — загадка) — переносная шифровальная машина, использовавшаяся для шифрования и расшифрования секретных сообщений. Более точно, «Энигма» — целое семейство электромеханических роторных машин, применявшихся с 20-х годов XX века.

Источник: wikipedia.org

Автор публикации: Оксана КУЗНЕЦОВА