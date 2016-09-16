Среди самых обсуждаемых тем на экономическом форуме в Крынице-Здруй (Польша) был вопрос дальнейшей интеграции энергорынка ЕС и совершенствование его структуры. В каждой из стран союза имеются свои мнения и решения в этой сфере. Их диапазон довольно широк: от продолжения наращивания доли энергии из возобновляемых источников до строительства АЭС в странах Балтии. Прозвучавшие на форуме мнения стоит учитывать белорусским специалистам, занимающимся развитием отечественной энергетики.

Открывая дебаты на одной из панелей форума, министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевски обратил внимание участников на различия в политике использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в каждой из стран Евросоюза. «Мы распределили между собой энергетический пакет и стараемся выйти на средний уровень – 15% ВИЭ в объеме генерируемой энергии. Система поддержки здесь неоднородна. Главное – это проблема помощи в различных системах нагрузки для граждан и предпринимателей». В Польше для этого используются различные сертификаты, система тендеров.

Стремясь увеличить долю энергии, вырабатываемой из ВИЭ, власти стремятся добиться стабильности поставок, не зависящей от климата и погоды. При этом имеющиеся генерирующие мощности ВИЭ и резервы составляют лишь 10% установленной мощности. Поэтому идет поиск новых подходов к определению пакета традиционных сохраняемых мощностей, чтобы избежать перепадов поставок. В Польше «цивилизовать» ситуацию надеются с помощью создания энергетического кластера, взаимодополняемости различных генерирующих мощностей ВИЭ, чтобы повысить надежность получения энергии. Например, если не функционируют ветровые или солнечные источники, начинают работать биогазовые электростанции, а когда они останавливаются, газ складируется в специальных емкостях. Такая схема довольно сложна, но приобретает популярность. Польские власти надеются с ее помощью повысить надежность ВИЭ до 25%. При этом важную роль здесь играет возможность финансирования за счет фондов Евросоюза.

С другой стороны, формируется поведение потребителей. До недавних пор генерировать энергию для собственных нужд в Польше было просто. Но продавать избыток мощностей могли только предприниматели. Теперь действует своеобразный бартер: избыточную энергию можно передать компаниям, а затем по мере надобности получить обратно 80% энергии от сети бесплатно. Такой подход распространяется на всех потребителей, независимо от размера.

Еврокомисся подготовила новые решения по использованию возобновляемых источников энергии, предупредил министр промышленности и торговли Чехии Ян Младек. Их доля на рынке растет, частично заменяя поставки крупных генерирующих компаний. Соединение энергосистем разных стран и регионов может ускорить этот процесс. Например, в Германии основные генерирующие мощности ВИЭ находятся на севере, а основное потребление – на юге, причем часть электроэнергии передается через Польшу и Чехию. Избыток генерации создает проблемы международного масштаба: приходится вносить изменения в распределительные системы. Чешские специалисты полагают, что необходимы локальные малые сети, а также рациональное распределение издержек с учетом местоположения генерирующих мощностей и потребителей. Чтобы успешно продолжать интеграцию энергорынка, будут применяться различные формы торговли, тендеры и т.п., которые позволят стабилизировать сети и обеспечат соблюдение интересов всех соседствующих государств.

Перед энергосектором стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) стоит ряд вызовов, заявил депутат парламента Венгрии Андрас Арадски. Это безопасность поставок, обновление производственных мощностей, интеграция ВИЭ, стоимость которой нужно сокращать. При этом власти руководствуются сугубо деловым подходом. Уже есть решения для микро- и малых генераторов, которые получат финансовую поддержку, создана новая платформа проведения аукционов мощностей. Победитель в тендере может развивать новую генерацию. Очень важно обеспечить безопасность снабжения, создать резервы, обеспечить конкурентоспособность энергии и доступные цены. Платить столько, сколько в Германии, страны ЦВЕ не собираются.

Интеграция межсистемных соединителей – первоочередная задача для европейского энергорынка, считает министр энергетики Литвы Рокас Масулис. Наши северные соседи ее решают довольно успешно: соединения со Швецией, Польшей, Данией и Эстонией дают уровень интеграции, позволяющий импортировать электричество из любой из названных стран, выбирая лучшие цены (например, сейчас – около 35 EUR за мегаватт/час). Успешная стратегия импорта не исключает наличия собственной генерации, подчеркнул министр. Напротив, без избытка мощностей нет стабильности национальной энергосистемы.

Литва могла бы получать электроэнергию и из Беларуси, признал Р.Масулис, но Вильнюс «напрягает» строительство Островецкой АЭС. Не вдаваясь в спорные экологические вопросы, заметим, что страны Балтии намерены обзавестись собственной атомной электростанцией, что позволит им сократить свои тарифы до 31 EUR за мегаватт/час. Но реализовать этот проект можно лишь с помощью правительства и привлечения внешних инвестиций, в т.ч. ресурсов ЕС.

Атомная энергетика играет важную роль и в других странах ЕС. Например, в Словакии она обеспечивает 55% потребностей. Как рассказал замминистра экономики этой страны Войтех Ференз, еще 20% энергии Словакия покупает из возобновляемых источников, в т.ч. даже в Испании. Получать солнечную электроэнергию можно даже ночью, но это связано с дополнительными расходами. Между тем словацкая энергостема ориентируется на 2 основных критерия: безопасность и снижение издержек.

Тем временем

Несмотря на неоднозначное отношение экологов и общественности, число АЭС на планете будет расти. Всемирная ядерная ассоциация (World Nuclear Association, WNA) рассчитала три сценария развития мировой атомной генерации до 2025 и 2035 гг.

По состоянию на 1 июля т.г. в мире насчитывалось 444 коммерческих реактора АЭС в 31 стране. Еще 61 реактор в 14 странах находился в стадии строительства (в т.ч. в Беларуси).

Согласно базовому сценарию, опубликованному WNA, к 2025 г. количество ядерных реакторов в мире может достичь 462, а к 2035 г. – 547, а по оптимистичному – 530 и 720 соответственно. Базовый сценарий предполагает ежегодные темпы роста мировой ядерной генерации на 2,3%, оптимистичный – на 3,75%. При пессимистичном прогнозе, в котором закладывается минимальное число новых строек, число реакторов упадет до 362 к 2035 г., а темпы роста составят всего 0,3%.

В рамках базового сценария ежегодные доходы от эксплуатации АЭС, как ожидается, будут расти на 2,8% в течение ближайших 20 лет и достигнут примерно 500 млрд. USD в год.

Автор публикации: Оксана КУЗНЕЦОВА