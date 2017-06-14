Энергетика углеводородов уходит в прошлое

В глобальной энергетике нефть и уголь уступают возобновляемым источникам энергии. Об этом свидетельствуют данные международных организаций и тенденции сырьевых рынков. Однако Беларусь эти веяния пока мало затрагивают.

Так, ОПЕК в очередном ежемесячном отчете сохранила прогноз мирового спроса на нефть в 2017 г. на уровне 96,38 млн. баррелей в сутки. При этом незначительно снижен прогноз добычи нефти странами, не входящими в картель, за счет России, Брунея, Казахстана и Судана.

Прогноз по поставкам нефти странами, не входящими в картель, в 2017 году составит 58,14 млн. барр./с – на 110 тыс. баррелей в сутки ниже майских прогнозов. В частности, по июньскому прогнозу ОПЕК, Россия будет добывать в текущем году 11,04 млн. барр./с против 11,16 млн. по майскому прогнозу.

Кроме того, ОПЕК снизило на 29 тыс. баррелей в сутки прогноз по поставкам нефти со стороны США: с 14,45 млн. до 14,42 млн. баррелей в сутки.

По данным ОПЕК, добыча картеля в мае выросла до 32,139 млн. бар./с по сравнению с 31,803 млн. в апреле т.г. Добыча нефти выросла во всех странах ОПЕК, кроме Анголы, Габона, ОАЭ и Венесуэлы, отмечается в документе.

По ожиданиям экспертов, Минэнерго США объявит о снижение запасов нефти в стране по итогам минувшей недели на 2,25 млн. баррелей после неожиданного роста по итогам предыдущей недели. Однако, как отметил старший экономист BP Plc Спенсер Дейл, темпы сокращения запасов ускорятся во втором полугодии.

Эти тенденции привели к очередному снижению цен на нефть. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к концу рабочего дня во вторник подешевели на 0,28 USD (0,6%) – до 48,01 USD/барр. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на 0,37 USD (0,8%) – до 45,71 USD/барр.

Ранее аналитики консалтинговой компании Energy Aspects снизили прогноз цен на нефть марки Brent на 2017 год с 59 до 56 USD/барр.

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Потребление угля в мире в прошлом году упало на 1,7%, рекордными темпами за всю историю наблюдений, на фоне сокращения спроса на этот вид топлива в большинстве стран мира, говорится в ежегодном докладе BP Plc, посвященном глобальным тенденциям в энергетическом секторе.

В 2005-2015 гг. потребление угля росло в среднем на 1,9% в год. Теперь же оно уменьшилось на всех континентах, кроме Африки.

В частности, в Китае, крупнейшем мировом потребителе угля, потребление снизилось в прошлом году на 1,6%, до 6-летнего минимума. В США потребление угля снижается 4-й год подряд. Германия, крупнейший в Европе потребитель угля, снизила использование на 4,3%, Великобритания –на 52,5%.

«Причиной изменения тенденции являются долгосрочные структурные факторы, – заявил старший экономист BP Спенсер Дейл. – Эти факторы включают в себя большую доступность и конкурентоспособность природного газа и возобновляемых источников электроэнергии в сочетании с растущим давлением со стороны правительств и общественности на компании с тем, чтобы они отказались от угля в пользу более экологически чистых видов топлива».

По мнению С.Дейла, мировые выбросы углекислого газа, увеличивавшиеся среднегодовыми темпами в 2,5% в 10 лет по 2013 год, не меняются в последние 3 года. Главным образом это отражает «снижение выбросов углекислого газа на единицу ВВП», однако дополнительным фактором являются пониженные темпы роста мировой экономики, добавил он.

Потребление нефти в мире в прошлом году выросло на 1,6%, говорится отчете BP.

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На 17 стран Южной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, в т.ч. Беларусь приходится всего 0,2%, или 0,4 млрд. USD, мировых инвестиций на развитие возобновляемых источников энергии, говорится в новом докладе Европейской экономической комиссии ООН, который был представлен в Астане на VIII Международном форуме по энергетике для устойчивого развития.

По мнению экспертов ООН, что страны региона сталкиваются с серьезными проблемами в деле привлечения средств на возобновляемые источники энергии даже при наличии хороших проектов и их поддержке на самом высоком политическом уровне.

В 2016 году, через год после принятия Парижского соглашения по климату, только в Казахстане, России и Украине, значительно вырос объем новых инвестиций в проекты, связанные с энергетическими технологиями. Еще 13 стран региона ввели льготные тарифные ставки, направленные на поощрение инвесторов и представителей бизнеса к развитию и использованию возобновляемых источников энергии. В целом в регионе принимаются и другие меры по устранению барьеров на пути привлечения инвестиций, повышения энергетической безопасности и гибкости энергосистем. Однако эти меры пока не привели к активному развитию энергии солнца, ветра и гидроэнергетики, говорится в сообщении центра новостей ООН.

Эксперты ООН отмечают, что в регионе сохраняются энергетические субсидии на ископаемые виды топлива, что является серьезным препятствием на пути к развитию возобновляемых источников энергии. Многие не заинтересованы в строительстве ветряных мельниц или сооружении солнечных батарей, учитывая низкие цены на нефть в РФ.

Электрификация сельских районов не является центральной проблемой для стран региона. Однако эксперты ООН предлагают правительствам взять на вооружение стратегию развития солнечной энергии или строительства небольших гидроэлектростанций в отдаленных районах, жители которых сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии.

В докладе представлена всеобъемлющая информация о состояния рынков возобновляемой энергии, а также об инвестиционной деятельности в регионе. Доклад основан на информации, полученной от Албании, Армении, Азербайджана, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Черногории, России, Сербии, Таджикистана, Македония, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

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Тем временем Совмин постановлением от 12.06.2017 № 438.ет Министров Республики Беларусь поручил облисполкомам и Минскому горисполкому снизить потребление природного газа и увеличить использование местных видов топлива при производстве тепловой энергии.

Облисполкомам и Мингорисполкому поручается по согласованию с соответствующими областными и Минским городским управлениями по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Госстандарта установить, начиная с июня 2017 г., для подчиненных организаций жилищно-коммунального хозяйства, имущество которых находится в коммунальной собственности, имеющих на балансе котельное оборудование, работающее на природном газе и местных видах топлива, помесячные задания по замещению природного газа мазутом топочным и (или) местными видами топлива.

Госстандарту по согласованию с Министерством энергетики поручено определить порядок расчета объемов природного газа, потребленного сверх объемов, установленных помесячными заданиями.

Персональная ответственность возложена: за доведение помесячных заданий до организаций ЖКХ с комбинированными котельными – на заместителей председателей облисполкомов, Мингорисполкома, курирующих вопросы использования местных видов топлива; за обеспечение выполнения помесячных заданий – на руководителей организаций ЖКХ с комбинированными котельными.

Постановление принято в соответствии с Директивой Президента от 14.06.2007 № 3 ”О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства“, в целях снижения потребления природного газа и увеличения использования местных видов топлива при производстве тепловой энергии на комбинированных котельных.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ