Эмитировать можно все: от токенов до отгулов

Модное увлечение ICO и токен ами лишь подтверждает правило «Новое – это хорошо забытое старое». В былые времена в качестве своеобразных базисных активов для вложения средств и торга использовались самые неожиданные категории. Об одной из них рассказывает Сергей Сычев, эксперт по ТРИЗ «TRIZ-RI Group».

1. Еще в 1987 году, работая цеховым мастером на электровозоремонтном заводе и не имея никакой возможности создать у рабочих материальную заинтересованность в результатах своего труда (все расценки устанавливались в МПС СССР) и никак не были связаны ни с производительностью труда, ни с качеством работ, я применил следующую систему поощрений.

Поскольку, кроме прочих обязанностей, я должен был вести учет отгулов, то делал так: каждому пролетарию, который заработал отгул, я выдавал из собственного кошелька 1 бумажный рубль (такой как на картинке), подписав его предварительно синим фломастером, и записав серию и номер в «дебильник» (ну, в «реестр», в тетрадочку).

И говорил: «Это один отгул. Когда надумаешь его брать, отдашь мне этот рубль, иначе я обижусь и пойдешь в отгул зимой».

Через несколько недель рубли «загуляли» по всему цеху и поначалу на стихийно образовавшемся «рынке» ниже 12 рублей за отгул не падали, а был даже известен случай продажи за 80 рублей (но это, видимо, «выплеск»).

Для сравнения, заработки квалифицированных работников тогда составляли от 300 до 400 рублей в месяц. Заработок мастера (мой) был 140 рублей в месяц «грязными», поскольку при соцреализме ИТР получали меньше пролетариев.

В «каптерке» у себя я создал «биржу», т.е. повесил доску, на которой мелом писал «курс покупки» и «курс продажи», узнавая их в первое время, прямо в цехе. А потом «на биржу» стали приходить работники с тем, чтобы купить или продать отгул.

Так у меня образовалась касса моей собственной наличности, которую я, впрочем, не забирал, а тратил «на мотивацию», и через некоторое время вполне уже мог руководить людьми. Если в цехе возникал избыток отгулов, их «эмиссия» прекращалась и пускалась в ход наличность из кассы. И наоборот.

Руководство цеха, спасибо ему, достаточно долго (около 5 месяцев) этого ICO «в упор не видело», хвалило за чистоту и выполнение плана. Потом меня перевели в технологи в лабораторию.

Эта история, кстати, описана в книге И. Викентьева «Приемы рекламы и Public Relations» (первое издание, кажется, год 1989, если не ошибаюсь, но она есть в любом издании), а также часто переопубликовывалась в разной периодике 90-х годов.

2. Еще один случай произошел через 20 лет, и о нем можно прочитать по ссылке к этому пункту. История так и называется «Лабораторный опыт по зарождению денег и созданию кризиса» (www.triz-ri.ru/management/?id=5650). В этом примере меньше «хайпа», но больше методичности и даже есть известная инверсия к п. 1.

3. И, наконец, поскольку полезен системный взгляд, а не разные случаи, модельно все изложено в материале «Закономерность развития коммерческих услуг», первая версия которого появилась еще в 1993 году (и там уже все это было), а последняя версия доступна по ссылке, приводимой ниже к этому пункту.

Если даже Вы уже читали этот материал, то просто обратите пристальное внимание на Этап 4 «Производная», да и еще раз оцените картину в целом, поскольку это дает понимание закономерностей развития и позволяет не заражаться всеобщим стереотипом, а смотреть на мир усмехаясь, как это и надлежит гомо сапиенсу: http://www.triz-ri.ru/management/?id=6561

Автор публикации: Сергей Сычев