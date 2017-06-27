Электронные счета-фактуры в расчетах с филиалами

На практике у налогоплательщиков часто возникают вопросы при использовании электронных счетов-фактур (ЭСЧФ) по НДС по оборотах по передаче товаров (работ, услуг), имущественных прав (далее – объекты) между филиалами юридического лица. Рассмотрим варианты выставления направления ЭСЧФ по межфилиальным оборотам.

Согласно п. 3 ст. 13 НК филиалы юридических лиц РБ, имеющие отдельный баланс, которым для совершения операций юридическим лицом открыт банковский счет с предоставлением права распоряжаться денежными средствами на счете должностным лицам данных обособленных подразделений, исчисляют суммы налогов, сборов (пошлин) и исполняют налоговые обязательства этих юридических лиц, если иное не установлено Налоговым кодексом либо Президентом. На основании п. 17 ст. 1061 НК филиалы, представительства и иные обособленные подразделения юридических лиц РБ, исполняющие налоговые обязательства этих юридических лиц в соответствии с п. 3 ст. 13 НК, выставляют (направляют) ЭСЧФ в порядке, установленном ст. 1061...