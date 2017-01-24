Электронные счета-фактуры и филиалы

В соответствии с п. 21 ст. 107 НК при передаче в пределах одного юридического лица товаров (выполнении работ, оказании услуг), имущественных прав (далее – объекты) их получателю могут передаваться фактические суммы НДС, предъявленные при их приобретении либо уплаченные при их ввозе или фактически предъявленные (уплаченные) суммы НДС по объектам, использованным при производстве или создании передаваемых объектов. Передача налоговых вычетов в пределах одного юридического лица, производимая в соответствии с ч.ч. 2 и 4 указанного пункта НК, должна быть осуществлена в том же отчетном периоде, в котором была осуществлена передача объектов в пределах одного юридического лица.

Если в состав одн...