Обязательное применение электронных счетов-­фактур стало в текущем году одной из самых актуальных проблем для белорусского бизнеса. Однако правила применения этого документа могут измениться – проект поправок в инструкцию МНС предложило для обсуждения. О том, как сделать механизм обращения ЭСЧФ более комфортным для субъектов хозяйствования, рассказывает председатель совета по бухгалтерскому учету и аудиту ОО «БСП», директор ООО «Аутсорсинговая экономическая компания» Дина СТАРОВОЙТОВА.

К проекту изменений и дополнений в постановление МНС от 25.04.2016 № 15 «Об установлении формы электронного счета-фактуры и утверждении Ин­струкции о порядке создания (в том числе заполнения), вы­ставления (направления), получения, подписания и хранения эле­кт­ронного счета-фактуры» есть ряд вопросов. Один из них – по подп. 8.4, согласно которому ЭСЧФ приобретает статус «Вы­ставлен. Подписан получателем», когда получатель подписал выставленный ему ЭСЧФ электронной цифровой под­писью (далее – ЭЦП). Для чего нужна такая обязанность? Ведь подписание ЭСЧФ получателем после его выставления явно усложняет налоговое администрирование и увеличивает за­траты, в т.ч. временные. Неужели налоговые правила дол­жны настолько преобладать над экономическим смыслом хозяйственной операции?

Основная цель бизнеса – это извлечение прибыли после уплаты разумных и однозначно трактуемых налогов. В нашей стране все хозяйственные операции строго «охраняются» государством. Они должны в обязательном порядке оформляться первичными учетными документами, постановлением Совмина от 24.03.2011 № 360 утвержден перечень их обязательных форм. Товарно-транспортные и товарные накладные заносятся в электронный банк данных и за­крепляются за конкретным юридическим лицом, ИП или иным обязанным лицом. Ни одна товарная операция на территории РБ не может осуществляться без ТТН-1, ТН-2 со степенями защиты, приобретенных в установленном порядке. Ведется строгий учет движения бланков накладных, в т.ч. испорченных, использованных, утерянных и т.д. Таким образом, движение товаров и так тщательно контролируется. Зачем тогда нужен двусторонний характер ЭСЧФ и для чего надо ждать ЭЦП покупателя?

Может быть, стоит применить здесь принцип, используемый для банковских платежей через систему «КЛИЕНТ-БАНК»: платежи создаются плательщиком – покупателем и наоборот, а подписываются уполномоченными лицами инициатора платежа? Это позволяет банковской системе вполне эффективно обслуживать оборот денежных средств.

Следующая проблема – «элек­тронное создание» ЭСЧФ: как он возникает и приобретает все признаки первичного учетного документа? Скажем, чтобы продавать офисную бумагу, пред­приятие покупает накладную ТТН-1 (стоимость одного экземпляра – 0,33 коп.), заполняет ее, ставит на бумажном носителе подписи с расшифровкой долж­ности и ФИО ответственного исполнителя, указывает номер и дату доверенности лица, получившего товар от покупателя-плательщика. Товар разгружается по адресу, указанному в ТТН-1. Операция совершена. В накладной указана стоимость товара без НДС, ставка и сумма НДС и сумма с НДС. Этой информации достаточно для отражения в бухгалтерском и налоговом учете, в т.ч. для целей определения налогооблагаемой выручки и исчисления НДС в соответствии с законодательством.

Теперь же исходя из ст. 1061 НК и Инструкции № 15 необходимо вести дополнительный учет НДС через ЭСЧФ. Этим занимается бухгалтер, не принимавший непосредственного участия в составлении накладных ТТН-1 на отпуск товара. Ему приходится «выгружать» из бух­галтерской программы данные на основании ТТН-1, с клавиатуры в личном кабинете вводить шаблон ЭСЧФ и позицию товара и оправлять по электронной почте покупателю. Но это еще не дает основания для вычета НДС: бухгалтер компании-покупателя еще должен подписать полученный ЭСЧФ и отправить его продавцу по тем же электронным каналам связи. Каков глубинный смысл этой процедуры при наличии «живых» первичных учетных документов, оформленных в установленном порядке непосредственными исполнителями, понять и принять совершенно невозможно.

Чтобы механизм ЭСЧФ не был препятствием для развития бизнеса, как сейчас, БСП предлагает следующие меры.

1. ЭСЧФ на основе первичных учетных документов продавец-плательщик должен создавать и отправлять без ЭЦП покупателем-плательщиком. Подписывать ЭСЧФ обе стороны дол­жны только в случае обнаружения ошибок и неточностей при его составлении.

2. Для организаций (рынков и иных площадок), где подавляющее большинство покупателей (арендаторов) – ИП, не являющиеся плательщиками НДС, а уплачивающие в основном единый налог, ЭСЧФ следует выставлять только на Пор­тал ЭСЧФ суммарно за отчетный месяц.

3. В случае необходимости по требованию ИП для него может быть выставлен индивидуальный ЭСЧФ.

4. При командировках и ра­счетах с подотчетными лицами НДС принимать к вычету без выставления ЭСЧФ на основании первичных учетных документов.

И, наконец, главное. Чтобы не нарушать работу субъектов хозяйствования и не усугублять и так весьма сложную экономическую ситуацию, штрафные санкции при нарушениях в со­ставлении и выставлении ЭСЧФ в 2017 г. не применять. В текущем году надо окончательно отработать систему ЭСЧФ в тес­товом режиме. При этом следует предоставить возможность ос­нащения малого и среднего бизнеса необходимой оргтехникой, средствами связи и лицензионными программными продуктами. Сегодня это очень дорогие услуги для МСП, несмотря на массовую потребность. В республике до сих пор нет системного подхода к производству и импортозамещению до­ступного учетного лицензионного ПО. Кроме того, мы предлагаем проанализировать ошибки в применении ЭСЧФ и создать про­стой и надежный продукт электронного учета.

Налоговый учет – важный элемент инвестиционного климата в стране. Пренебрегать им нельзя. Поэтому механизм ЭСЧФ необходимо изменить так, чтобы устранить все проблемы, из-за которых он затрудняет деятельность субъектов хозяйствования.