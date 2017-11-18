Электронные кадровые документы

Пока российские министерства решают, какие именно кадровые документы пора переводить в цифровой формат, работников волнует, кто будет иметь доступ к их персональным данным, и не может ли в один прекрасный день исчезнуть вся информация, пишет российская профсоюзная газета «Солидарность».

С лета 2017 г. в России введены в обращение электронные больничные листы. Уже несколько лет в правительстве зреет идея ввести электронные трудовые договоры и книжки. В августе т.г. стало известно, что Минтруда подготовило ряд предложений по внедрению электронного документооборота. В частности, планируется передать работодателям право самостоятельно решать, как вести кадровый документооборот, – у электронных и бумажных документов будет равная сила. Расходы по внедрению цифровой канцелярии лягут на работодателя. У работника сохраняется право затребовать бумажную копию. При Минтруда создана рабочая группа по внедрению в законодательство системы электронного кадрового документооборота.

Между тем во многих странах электронный документооборот уже применяется. Так, в Испании, Канаде и Германии социальные ведомства получают информацию от работодателя через автоматические отчеты из бухгалтерских или кадровых систем учета. Часто встречается схема, когда компания подает все сведения в налоговую службу, откуда они поступают в ведомства труда и пенсионные ведомства. При этом сотрудник может через личный кабинет в системе пенсионного обеспечения увидеть, сколько средств ушло в пенсионную систему, и на какие выплаты он может рассчитывать. При любой схеме у работника сохранено право получить документы в бумажном виде. Обычно с точки зрения сохранности данных система весьма безопасна: поскольку за хранение информации отвечает не только работодатель, но и государство, а гражданин может затребовать необходимые сведения у любого их держателя.

В разных странах по-разному используют возможности цифрового документооборота. В Германии большая часть кадровых документов по-прежнему остается в бумажном виде. А в Эстонии предпочитают электронный документооборот.

При переходе на цифровой кадровый документооборот хранить информацию можно по-разному. Возможно создание централизованной базы – единого реестра в ведении государства, нескольких централизованных баз данных, системы распределенных реестров. Общие проблемы таких систем в том, что данные могут быть искажены или частично утеряны, например, в результате аварии. Есть также вопрос защиты персональных данных – это паспортные данные, номер индивидуального страхового счета, место проживания, номер телефона и т.д. В идеале персональные данные должны быть доступны лишь по запросу самого человека и с его разрешения.

Российские эксперты говорят, что при любом выборе модели кадрового документооборота необходимо проработать возможность длительного и надежного хранения данных, сохранения за работником права требовать бумажную копию документов.

В Беларуси электронный документооборот регулируют несколько нормативно-правовых актов. Электронный документ надо отличать от документа в электронном виде. Главное его свойство – электронная цифровая подпись. Пока о цифровых контрактах и трудовых книжках речи не идет, но это вопрос ближайшего будущего.

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ