Электронное правительство: для нужд чиновников или потребностей граждан

Создание в Беларуси эффективного электронного правительства упростит доступ граждан к оказываемым госорганами услугам, а также принесет экономические выгоды и поднимет транспарентность госуправления на качественно новый уровень, считает эксперт BIPART Андрей Сушко.

Беларусь, по оценке ООН, относится к группе стран с высокой динамикой развития информационно-коммуникационных технологий и занимает 49 место из 193 стран в Индексе развития электронного правительства (E-Government Development Index). Но в Индексе электронного участия (E-Participation Index) наша страна в 2016 г. заняла только 76 место. Столь существенный разрыв в значениях двух индексов ООН объясняется доминированием технократического подхода в создании белорусского профиля электронного правительства, считает А.Сушко.

Беларусь все больше сосредотачивается на создании общегосударственных межведомственных электронных систем, ориентированных на потребности госорганов, а не на интересы пользователей-граждан. По мнению А.Сушко, такая «информатизация госуправления» не соответствует современному пониманию задач национальной системы электронного правительства.

Сегодня Беларусь находится на втором, т.н. информационном, этапе развития электронного правительства, который характеризуется односторонним предоставлением информации пользователям со стороны госорганов. Только в последнее время начали появляться сервисы третьего – «интерактивного» – этапа в получении электронных услуг, когда в онлайне можно заполнить или предоставить электронные формы, а в дальнейшем совершить только один визит в госорган, чтобы получить необходимые документы или подписать их.

Нормативные требования к размещению информации онлайн и фактическое наличие сведений на официальных сайтах госорганов в настоящее время не позволяют говорить о свободном и открытом «доступе к информации» государственного сектора, поскольку не рассматривают субъекта (гражданина, юридическое лицо) как инициатора возникновения правоотношения, определяющего содержание объекта правоотношений (информации госорганов).

Одним из важных шагов государства в построении электронного правительства стало обязательное размещение информации об административных процедурах на официальных сайтах. Однако в настоящее время эта обязанность выполняется не слишком качественно и аккуратно. К тому же нет единой информационной системы, обобщающей информацию об административных процедурах, а также нет комплексного видения перевода их в электронный формат.

На Едином портале электронных услуг из более 60 предоставляемых процедур только 19 рассчитаны на физических лиц. При этом доступные процедуры не представляют, по мнению А.Сушко, большой социальной важности и востребованности среди потенциальных пользователей. Большинство же услуг, размещенных на портале, рассчитаны на обеспечение межведомственного взаимодействия только между самими чиновниками и госорганами.

«То, что Беларусь занимает достаточно высокие позиции в международных рейтингах, отражающих развитие национального профиля электронного правительства, объясняется не широким проникновением электронных услуг в жизнь общества, а высоким потенциалом человеческого капитала и наличия развитой телекоммуникационной инфраструктуры», – полагает А.Сушко.

По его мнению, недостаток правового регулирования в сфере доступа к информации приводит к ограничению прав граждан на получение полной и достоверной информации о госорганах и их деятельности. При этом отсутствие должного надзора за правоприменительной практикой делает малоэффективными существующие механизмы предоставления гражданам информации о государственных услугах. Информация, размещаемая на официальных сайтах, зачастую является неполной, сложно структурированной и не отвечает стандартам транспарентности и потребностям пользователей.

Поскольку в законодательстве нет единого определения государственной электронной услуги, под этим определением подразумевается и информирование об административных процедурах, и предоставление информации о деятельности госорганов и организаций, а также непосредственно интерактивные сервисы государственных услуг.

Принятые в последние годы властями стратегии и программы в сфере развития электронного правительства предусматривают ряд мер по углублению электронного взаимодействия граждан и госорганов, полагает А.Сушко. Но при сохранении сегодняшних темпов развития в этой области достичь прогнозных показателей без наличия выраженной политической воли и координации с различными игроками из экспертного сообщества, гражданского общества и бизнеса будет затруднительно.

Анастасия ГРИГОРЬЕВА