Экспортеры нефти договорились

ОПЕК и 11 нефтедобывающих стран, не входящих в картель, подписали 10 декабря в Вене соглашение о сокращении добычи нефти. Это первый столь масштабный сговор экспортеров сырья в современной истории, целью которого является восстановление цен на нефть путем снижения предложения. Правда, сами участники соглашения называют этот процесс «ребалансировкой».

В совокупности участники нынешнего соглашения в прошлом году добывали 56,7 млн. барр. в сутки – это 62% мировой добычи. Большинство стран будет сокращать добычу нефти с уровня октября. Страны ОПЕК подтвердили сокращение на 1,2 млн. барр. в сутки, другие страны – на 558 тыс. В частности, Россия обещает сократить добычу до 300 тыс. барр. в сутки, Мексика на 100 тыс., Оман – на 40 тыс., Азербайджан – на 35 тыс., Казахстан, – на 20 тыс. барр. Теперь вопрос лишь в том, удастся ли договорившимся сторонам сдержать свои обещания.

Для контроля за выполнением договоренностей было решено создать комитет по мониторингу. В него вошли Алжир, Кувейт и Венесуэла от ОПЕК, а от стран вне картеля – Россия и Оман. Комитет приступит к работе уже в январе 2017 г. Для российских компаний участие в соглашении будет носить добровольный характер. Никаких наказаний за его невыполнение не предусмотрено, но и компенсацию за снижение добычи никто не получит. При этом в России также будет создан собственный мониторинговый комитет для обеспечения исполнения договоренностей с ОПЕК.

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех по итогам встречи заявил, что ребалансировка нефтяного рынка уже началась и параллельно с этим происходит сокращение запасов нефти. Теперь, по словам министра, «все участники соглашения выступают за то, чтобы ускорить этот процесс». По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в октябре в мире добывалось 97,8 млн. барр. в сутки, ожидаемый спрос в 2016 г. – 96,3 млн., а в 2017-м – 97,5 млн. При этом потребление будет расти ежегодно.

Рынок уже отреагировал на соглашение. Если в воскресенье цена нефти Brent составляла 54,33 USD/барр., то в понедельник утром – она подскочила до 57,7 USD, но затем опустилась до 56,88 USD. По мнению аналитиков, потолком роста можно считать уровень 60 USD/барр. Большинство экспертов называют цену в 55–60 USD/барр. комфортной для всех производителей нефти, хотя многим из них, по данным агентства Bloomberg, для поддержания бюджета требуется значительно больше. Но если цена приблизится к 60 USD, вырастет добыча нефти в США, Канаде, Бразилии и Норвегии. Боливия отказалась участвовать в соглашении, а Индонезия вообще покинула ОПЕК. Факторы американской сланцевой добычи, угроза наращивания экспорта нефти из США, а также успехи энергосберегающих технологий в развитых странах также существенно сдерживают аппетиты экспортеров нефти. К тому же многие аналитики сомневаются, что договоренности членов ОПЕК и их нынешних партнеров будут выполняться на практике.

Для Беларуси венское соглашение может повлечь противоречивые результаты. С одной стороны, с лихвой сбываются наиболее перспективные прогнозы по одному из ключевых факторов исполнения бюджета. Рост цен на нефть сулит увеличение доходов от экспорта нефтепродуктов и таможенных пошлин, укрепление российского рубля и восстановление спроса на рынке РФ. С другой стороны, появится повод для увеличения цен на бензин, а следом – затрат субъектов хозяйствования. К тому же даже частичное возвращение нефтяной ренты позволит правительству отказаться от проведения изменений в экономике, которые казались неизбежными.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ