Экспорт лесоматериалов — по лицензии

Лицензирование экспорта отдельных видов лесоматериалов из Беларуси за пределы ЕАЭС вводится с 1 февраля 2017 года, сообщает пресс-служба Совмина.

Такое решение содержится в постановлении Совмина от 20.01.2017 № 51 «О лицензировании экспорта из Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных видов лесоматериалов и внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156».

Предусмотрено, что экспорт за пределы ЕАЭС отдельных видов лесоматериалов, классифицируемых кодами 4403 11 000, 4403 12 000, 4403 21 110 0, 4403 21 910 0, 4403 23 110 0, 4403 23 910 0, 4403 91 100 0, 4403 95 000, 4404 10 000 0, 4404 20 000 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, происходящих с территории Республики Беларусь, осуществляется по генеральным или разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по согласованию с Министерством лесного хозяйства.

Порядок выдачи лицензий аналогичен установленному Правилами выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, предусмотренными в приложении к Протоколу о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение № 7 к Договору о ЕАЭС), с учетом особенностей, определенных постановлением № 51.

Минлесхоз согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт лесоматериалов при наличии заключенного между МАРТ и организацией соглашения об условиях поставок лесоматериалов. Данная административная процедура осуществляется бесплатно, срок согласования не должен превышать 5 рабочих дней.

Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере, внести предложение о применении другими государствами – членами ЕАЭС аналогичных мер, а также проинформировать о принятии постановления № 51 Исполнительный комитет СНГ.

Постановление № 51, принятое в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и Указом Президента от 5 апреля 2016 г. № 124 «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности», вступает в силу с 1.02.2017 года и действует в течение 6 месяцев.

Напомним, что постановлением Совмина от 28.10.2016 № 885 введено с 1.11.2017 года лицензирование экспорта лесоматериалов твердолиственных пород за пределы таможенной территории ЕАЭС. Как объяснило тогда правительство, документ принят с целью защиты интересов отечественных деревообрабатывающих и мебельных предприятий, испытывающих нехватку сырья. Согласно постановлению № 885 разовые лицензии на экспорт отдельных видов лесоматериалов твердолиственных пород также выдает МАРТ, но по согласованию с концерном «Беллесбумпром».