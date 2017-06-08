Экспорт древесины из Беларуси будет лицензироваться

Лицензирование экспорта из Беларуси за пределы Евразийского экономического союза некоторых видов лесоматериалов продлено еще на полгода постановлением Совмина от 02.06.2017 № 414.

Этим документом внесены изменения в постановление Совмина от 17.02.2012 № 156, которым до сих пор регулируется лицензировании такого экспорта. При этом, если до сих пор оно касалось только лесоматериалов твердолиственных пород – дуба и ясеня, то сейчас к ним добавились лесоматериалы из клена и ольхи.

Данная мера обусловлена необходимостью бесперебойного обеспечения перерабатывающих предприятий деревообрабатывающей и мебельной отраслей республики лесоматериалами ценных пород, поясняет пресс-служба концерна "Беллесбумпром".

В концерне полагают, что действие этой меры в прошлые годы показало ее эффективность. Перерабатывающим предприятиям республики впервые начала осуществляться поставка черновой мебельной заготовки из твердолиственных пород. Приостановлено использование не по назначению технологического сырья при производстве экспортных лесоматериалов. Анализ за периоды ноябрь-декабрь 2015, 2016 гг. показал, что вывоз черновой мебельной заготовки сократился в 2,4 раза, а экспорт полуфабрикатов для паркета, покрытия пола увеличился в 1,6 раза. Таким образом, ограничение экспорта данных лесоматериалов, стимулировало экспортеров к наращиванию производства продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью. Продление действия лицензирование экспорта лесоматериалов твердолиственных пород за пределы таможенной территории ЕАЭС будет способствовать снижению острого дефицита этого сырья у отечественных производителей, считают в концерне. Они смогут приобрести данные лесоматериалы по доступной цене и в нужном объеме для загрузки своих производственных мощностей.

Из-под действия порядка лицензирования исключены Азербайджан, Грузия, Туркменистан и Сербия, что соответствует нормам Соглашения о создании зоны свободной торговли от 15.04.1994 г., и Соглашения между правительствами Беларуси и Сербии о свободной торговле от 31.03.2009 г.

Ллицензирование экспорта лесоматериалов, классифицируемых кодами 4407 93 100 0, 4407 99 100 0, 4407 99 900 9 (в части лесоматериалов из ольхи), в отношении которых данная мера ранее не применялась, вводится через 3 месяца со дня официального опубликования постановления № 414.

Экспортерам отдельных видов лесоматериалов необходимо получать разовую лицензию, выдаваемую в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном «Беллесбумпром». Концерн согласовывает заявление о выдаче лицензии при наличии заключенного между ним и организацией-экспортером соглашения об условиях поставок обозначенных в постановлении лесоматериалов, главное из которых – глубина переработки.

Постановление № 414 вступает в силу в отношении товарных кодов 4407 93 100 0, 4407 99 100 0, 4407 99 900 9 (лесоматериалы из ольхи, из дуба с определенными видами отделки), – через 3 месяца со дня официального опубликования постановления и действует в течение 6 месяцев;

МИДу постановлением № 414 поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о новых правилах лицензирования экспорта стройматериалов в нашей стране, внести на рассмотрение ЕЭК предложение о применении другими государствами – членами ЕАЭС аналогичных мер, а также проинформировать исполком СНГ.