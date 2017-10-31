Экономист в бюджетной организации

Может ли на указанную должность быть принят работник II квалификационной категории с оплатой труда по такой категории? Надо ли при этом в штатном расписании заменить должность «Экономист» на «Экономист II категории»? При присвоении в дальнейшем работнику I категории можно ли оплачивать его труд по I категории и надо ли в штатном расписании менять категории со II на I?

Работник принимается на работу на должность экономиста. В штатном расписании указывается его квалификационная категория. При присвоении специалисту квалификационной категории оплата труда работника бюджетной организации изменяется.

Напомним, что в соответствии с п. 7 Общих положений Единого квалификационного справочни...

Автор публикации: Ирина НОВИКОВА, экономист