Экологический туризм на особо охраняемых природных территориях

Постановлением Совмина от 21.01.2017 № 56, вступившим в силу с 26 января 2017 г., внесены существенные изменения в Национальную стратегию развития системы особо охраняемых природных территорий до 1 января 2030 г., утв. постановлением Совмина от 2.07.2014 № 649 «О развитии системы особо охраняемых природных территорий» (далее – Национальная стратегия).

В частности, установлено, что в соответствии с реестром особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь на 1 августа 2016 г. система таких территорий включает 1275 объектов (на 1 января 2014 г. их было всего 1213), в том числе 1 заповедник, 4 национальных парка, 98 (было – 85) заказников республиканского значения (35 ландшафтных, 38 биологических, 7 водно-болотных, 18 гидрологических), 275 (было – 249) заказников местного значения, 329 (было – 306) памятников природы республиканского и 568 – местного значения. Общая площадь особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь составляет 1825,2 тыс. га (на 1 января 2014 г. – 1615,4 тыс. га), или 8,79% (было – 7,8%) от площади страны, в т.ч. площадь особо охраняемых природных территорий республиканского значения – 1422,6 тыс. га (было – 1341,5 тыс. га), или 6,85% (было – 6,4%). На Березинский биосферный заповедник и национальные парки приходится 475,5 тыс. га, или 26 процентов площади всех особо охраняемых природных территорий, на заказники – 1335,7 тыс. га, или 73,2%, на памятники природы – 14 тыс. га, или 0,8%.

Таким образом, число и площадь особо охраняемых природных территорий в нашей стране существенно выросла всего за два года.

В п. 11 Национальной стратегии включено определение экологического туризма, под которым понимается туристическое путешествие, а также деятельность юридических лиц, физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей, по его организации на особо охраняемых природных территориях в целях изучения природного и культурного наследия и получения положительных эмоций от общения с природой, осмотра культурных ценностей при отсутствии негативного воздействия на природные комплексы и объекты, содействия сохранению биологического и ландшафтного разнообразия естественных экологических систем, устойчивому развитию регионов и улучшению благосостояния местного населения.

Констатируется, что не в полной мере используются рекреационные и туристические ресурсы особо охраняемых природных территорий, перспективных для развития экологического туризма. Недостаточное участие в развитии экологического туризма на особо охраняемых природных территориях принимает местное население. Требуется более тесное взаимодействие между государственными природоохранными учреждениями и профессиональными участниками рынка туристических услуг, местным населением, в т.ч. субъектами агроэкотуризма, а также научными организациями.

В связи с этим в подп. 24.5 п. 24 Национальной стратегии установлено, что перспективными направлениями деятельности в области развития особо охраняемых природных территорий и управления ими являются в т.ч. создание условий для развития и продвижения экологического туризма на особо охраняемых природных территориях путем:

– позиционирования особо охраняемых природных территорий как дестинаций, обладающих уникальным природным потенциалом;

– разработки стратегий развития экологического туризма для каждой особо охраняемой природной территории, включенной в перечень перспективных для развития экологического туризма особо охраняемых природных территорий;

– создания туристической инфраструктуры, строительства и обеспечения функционирования визит-центров (эколого-образовательных, туристско-информационных, экотуристических), экологических троп, зеленых маршрутов на особо охраняемых природных территориях;

– обучения экскурсоводов и инструкторов-проводников на особо охраняемых природных территориях, разработки электронных путеводителей;

– создания и продвижения туристического продукта, включая разработку маркетинговой стратегии продвижения такого продукта;

– разработки концепции «единого стиля» (в оформлении логотипов особо охраняемых природных территорий, типовых элементов туристической инфраструктуры (кемпингов, мест отдыха, гостевых домов, туристических маршрутов, экологических троп, остановочных пунктов, указателей и другого) для особо охраняемых природных территорий и плана мероприятий по ее поэтапному внедрению;

– формирования экотуристических кластеров на базе Березинского биосферного заповедника, национальных парков «Беловежская пуща», «Нарочанский», «Браславские озера», «Припятский», заказников республиканского значения «Красный Бор», «Освейский», «Споровский», «Средняя Припять», «Ельня», «Озеры», «Налибокский» и других особо охраняемых природных территорий;

– разработки и внедрения системы добровольной экологической сертификации экотуристических продуктов;

– разработки единого портала в сети Интернет, содержащего информацию об экологическом туризме в Беларуси;

– внедрения механизмов государственно-частного партнерства в сферу развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях;

– регулирования антропогенной нагрузки на особо охраняемые природные территории, включая установление нормативов допустимой антропогенной нагрузки на особо охраняемые природные территории на основании результатов научных исследований и контроль за их соблюдением;

– учета потенциала особо охраняемых природных территорий при разработке и реализации планов управления особо охраняемыми природными территориями, градостроительных проектов специального планирования территорий курортов и зон отдыха.

Автор публикации: Александр Борисов