ЕЭК увидела стабилизацию экономической ситуации

Подводя итоги 2016 года в странах ЕАЭС, она подчеркнула, что год был непростым. Однако совокупный ВВП стран ЕАЭС в 2016 году сократился лишь на 0,3%, тогда как в 2015 году было падение на 2,5%. При этом уменьшение ВВП отмечено только у двух стран Союза – Беларуси и России. Все остальные государства показали экономический рост (так, в Армении промышленное производство выросло на 6,9%).

Наиболее явным сигналом улучшения Т. Валовая считает увеличение производства в сельском хозяйстве почти на 4% по сравнению с предыдущим 2015 годом. «Это дает нам основание рассчитывать на позитивную траекторию и в следующем году», – подчеркнула она.

Неплохо показала себя и промышленность, которая практически зафиксировалась на уровне прошлого года, показав незначительный рост в 0,2%. Однако это хороший результат на фоне падения в 2015 году.

Еще один важный позитивный фактор – в 2016 году приостановилось сокращение взаимной торговли между странами Союза (в 2015 году уменьшение объемов достигло 30,4%, в 2016 году – лишь 10,8%). Доля торговых операций со странами ЕАЭС в общем внешнеторговом обороте выросла с 13,4% до 14,1%. При этом отдельные страны значительно нарастили объемы торговли. В частности, Армения увеличила поставки в Беларусь в 2,3 раза, в Кыргызстан – в 3,4 раза. Кроме того, благодаря принятию странами Союза мер по поддержке макроэкономической стабильности уменьшилась инфляция. «Показательно, что в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года инфляция по Союзу составила 6%, снизившись более чем вдвое. А это залог дальнейшего стабильного экономического развития», – отметила Т. Валовая.

Оценки представителя ЕЭК подтверждают и международные рейтинги. Так, согласно данным «Doing Business 2017» Казахстан занимает 35-е место, Беларусь – 37-е, Армения – 38-е, Россия – 40-е место (всего в рейтинге представлены 190 стран). Кыргызстан пока находится на 75-м месте, но его позиции лучшаются. «Государства ЕАЭС в рамках существующей в Союзе конкуренции юрисдикций начинают совершенствовать свое национальное законодательство, чтобы быть более конкурентоспособными на нашем общем экономическом пространстве, – отметила Т. Валовая. – Это приводит к тому, что и на международной арене мы улучшаем свои позиции. Речь идет о качественном признании результатов нашей экономической интеграции».

Автор публикации: Александр Борисов