ЕЭК готовится к вступлению в силу Таможенного кодекса

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла несколько решений по реализации норм Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС), который должен вступить в силу с начала 2018 г.

В частности, в Решении Коллегии ЕЭК от 4.09.2017 № 112 определены единые требования к набору сведений, форме заполнения и порядку расчета размера обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин (далее – таможенные пошлины и налоги). Этот документ позволит реализовать одно из важнейших нововведений ТК ЕАЭС, позволяющее выпускать товары в свободное обращение до завершения проверки таможенных и иных документов и сведений, предоставив необходимое обеспечение.

Напомним, что в случае, когда условием выпуска товаров до подачи декларации на товары является предоставление обеспечения исполнения указанной обязанности, сумма таможенных пошлин, налогов при определении размера такого обеспечения определяется исходя из сведений, содержащихся в заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары и документах, представляемых вместе с таким заявлением (ст. 65 ТК ЕАЭС). При этом для определения суммы таможенных пошлин и налогов, исходя из которой определяется размер обеспечения, применяются ставки таможенных пошлин и налогов, действующие на день регистрации заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары. Пересчет иностранной валюты в валюту государства-члена, если он необходим для определения указанной суммы, также производится по курсу валют, действующему на этот день.

Иными словами, после вступления ТК ЕАЭС в силу любой участник ВЭД сможет предоставить обеспечение таможенных пошлин и налогов, размер которого рассчитывается в соответствии с Решением № 112, после чего забрать ввезенный товар и распоряжаться им в своих целях до завершения необходимых проверок.

Кроме того, Решение № 112 дает возможность производить расчет обеспечения в виде электронного документа.

Естественно, все это снизит затраты участников ВЭД и таможенных представителей на действия, связанные с декларированием и выпуском товаров. И что еще более важно – участники ВЭД не будут нести дополнительные расходы по временному хранению товаров и избавятся от рисков срыва поставок товаров в производство либо в торговый оборот.

Решение № 112 вступает в силу одновременно с ТК ЕАЭС.

Коллегия ЕЭК также приняла проект решения Совета ЕЭК «О размере обеспечения исполнения обязанностей таможенного представителя», который дол­жен быть представлен на ближайшем заседании этого органа (Рекомендация Коллегии ЕЭК от 4.09.2017 № 117).

В нем предполагается установить, что обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела, предоставление которого является условием вклю­чения юридического лица, претендующего на осуществление деятельности в качестве таможенного представителя, в реестр таможенных пред­ставителей, предоставляется в раз­мере, эквивалентном не менее 500 тыс. EUR.

Автор публикации: Александр БОРИСОВ