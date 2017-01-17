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№4 (2011) от 17.01.2017

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№4 (2011) от 17.01.2017

18 января 2017 года

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Вопрос-ответ

Единый сельхозналог – 2017

17.01.2017

У нас сельхозпредприятие, и мы применяем единый налог для производителей сельскохозяйственной  продукции (далее – единый сельхозналог). Какие новшества по этому налогу вступили в силу с 1 января?

Согласно ч. 1 п. 1 ст. 302 НК применять единый сельхозналог вправе:

– организации, у которых есть филиалы или иные обособленные подразделения по производству сельхозпродукции, имеющие отдельный баланс и для совершения операций которых юридическим лицом открыт банковский счет с предоставлением права распоряжаться денежными средствами на счете должностным лицам обособленных подразделений, выручка которых от реализации произведенной продукции растениеводства (за исключением цветоводства, выращивания декоративных растений), первичной переработки льна, пчеловодства, животноводства и рыбоводства составляет не менее 50% выручки, исчисленной от всей деятельности филиала или иного обособленного...

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