ЕБРР открыл финансирование Банку Москва-Минск

ЕБРР предоставляет программу финансирования в размере 20 млн. EUR Банку Москва-Минск (БММ) — учреждению, насчитывающему около 250 000 розничных и корпоративных клиентов по всей Беларуси.

Финансовый пакет будет состоять из двух инструментов: кредитной линии на 10 млн. USD для финансирования микро-, малых и средних предприятий и лимита в размере 10 млн. ЕUR для поддержки международных торговых операций в рамках Программы содействия торговле (TFP). В дополнение к поддержке белорусских экспортеров и импортеров, сотрудничество в рамках TFP дает Банку Москва-Минск финансовые ноу-хау для развития финансирования торговли.

Средства предоставлены в рамках подготовки Банка Москва-Минск к приватизации, которая согласована правительством Беларуси и ЕБРР в 2016 г. Это послужит дополнением совместных усилий по укреплению корпоративного управления БММ в соответствии с передовой международной практикой и повышению качества его коммерческой деятельности.

Глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский отметил: «Наш диалог по вопросам финансового сектора с правительством Беларуси направлен на создание устойчивого банковского сектора в стране. Подписывая эту сделку, мы демонстрируем устойчивый прогресс в правильном направлении».

Председатель правления ОАО «Банк Москва-Минск» Игорь Лихогруд заявил: «Наш банк постоянно ищет способы расширять свой бизнес и сотрудничать в этом процессе с уважаемыми партнерами, которые могут поделиться бесценным опытом и помочь в создании конкурентного преимущества. Мы уверены, что это знаковое соглашение с ЕБРР принесет пользу обеим сторонам и поможет повысить эффективность стратегии развития банка. Мы готовы продолжить изучение дальнейших возможностей и активизировать наш диалог с ЕБРР в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного Национальным банком Беларуси и ЕБРР».

Справка «ЭГ:

С момента начала своей деятельности в Беларуси в 1992 г. ЕБРР инвестировал почти 1,8 млрд. ЕUR в более чем 70 проектов в различных секторах экономики нашей страны.