Минтруда и соцзащиты определило порядок и условия выдачи заключений о возможности привлечения в Беларусь иностранных граждан или лиц без гражданства для осуществления трудовой деятельности на территории РБ, в т.ч. по трудовому договору.

Инструкция о порядке и условиях выдачи заключений о возможности привлечения иностранных граж­дан или лиц без гражданства и осуществления трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства в Республике Беларусь (далее – Инструкция) утверждена постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.06.2016 № 30 (далее – постановление № 30).

Постановление № 30 вступило в силу с 17.08.2016 г.

Инструкция определяет порядок и условия выдачи заключений в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих разрешений на постоянное проживание в РБ, в т.ч. временно пребывающих или временно проживающих в РБ (далее – иностранцы), для осуществления трудовой деятельности на...