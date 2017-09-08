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№67 (2074) от 08.09.2017

08 сентября 2017 года

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Вопрос-ответ

Двойное наименование должности

08.09.2017

Можно ли в штатном расписании коммерческой организации установить двойное наименование долж­ности «маркетолог-переводчик»?

В соответствии с Общими положениями Единого квалификационного справочника должностей служащих, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 2.01.2012 № 1, условиями установления двойного наименования являются:

– наличие составляющих этого наименования (производного наименования) должности в Общегосударственном классификаторе РБ «Профессии рабочих и должности служащих», утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 22.10.2009 № 125 (далее – ОКПД) (например, заместитель начальника управления – начальник отдела);

– поручаемые работнику обязанности по каждой из должностей должны быть родственными по содержанию, равными по сложности и по уровню квалификации работника.

«Родственные по ...

Автор публикации: Ирина НОВИКОВА, экономист

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