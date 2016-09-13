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№70 (1977) от 13.09.2016

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№70 (1977) от 13.09.2016

12 сентября 2016 года

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Вопрос-ответ

Две формы оплаты труда

13.09.2016

В организации необходимо выполнять работы как со сдельной оплатой труда, так и с повременной. Например, для погрузочно-разгрузочных работ установлена сдельная форма оплаты труда, для иных – повременная. Предприятие заинтересовано в полной загрузке работников, т.к. привлечение работников отдельно на сдельную и повременную форму оплаты труда экономически нецелесообразно. Предприятие не может планировать объемы работ, соответственно, невозможна дробная ставка работника и проблематичен временный перевод по ст. 33 ТК.

Можно ли прописать в контракте две формы оплаты труда с закреплением их за определенными работами? Какими нормативными правовыми актами следует руководствоваться для перевода работников со сдельной на повременную форму оплаты труда и наоборот, чтобы обеспечить постоянную занятость в случае отсутствия объемов работ?

Да, можно. Закрепление форм (систем) оплаты труда осуществляется не по работам, а по профессиям.

В данном случае речь идет не только о двух формах оплаты труда – сдельной и повременной, – но и о работе по двум (нескольким) профессиям рабочих.

С учетом норм ст. 1 ТК трудовой договор – соглашение между работником и нанимателем (нанимателями), в соответствии с которым...

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