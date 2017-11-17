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№86 (2093) от 17.11.2017

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№86 (2093) от 17.11.2017

17 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Доставка товаров из-за границы до склада организации

17.11.2017

Организация является авторизованным сервисным центром иностранного производителя и осуществляет гарантийный и постгарантийный ремонт выпускаемого им оборудования. В связи с этим периодически получает запасные части и комплектующие для проведения ремонта в соответствии с согласованным графиком, а также по отдельным запросам. Товарно-материальные ценности доставляются автотранспортом или авиа­транспортом в Национальный аэропорт «Минск» и обычно сначала размещаются на складе временного хранения. К каждой поставке прилагаются контракт, CMR-накладная (при поставке автотранспортом) или авианакладная (при поставке самолетом), инвойс, таможенная декларация.

Каким первичным учетным документом должна оформляться доставка товарно-материальных ценностей со склада СВХ до склада организации?

Должен ли владелец склада СВХ выписывать товарно-транспортную накладную ТТН для доставки запчастей со склада СВХ в адрес организации?

В соответствии с п.п. 2, 3 ст. 148 Закона от 10.01.2014 № 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» склады временного хранения предназначены для временного размещения товаров, находящихся под таможенным контролем. Товары могут помещаться на склады временного хранения с выгрузкой или без выгрузки из транспортных средств.

Склад временного хранения  – специально выделенное и обустроенное сооружение, отвечающее установленным Законом № 129-З требованиям, используемое юридическим лицом, осуществляющим деятельность в сфере таможенного дела в качестве владельца склада временного хранения, в целях оказания услуг юридическим и физическим лицам по хранению товаров этих лиц, а также...

Автор публикации: Валерий ШАФРАНСКИЙ, экономист

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Содержание "Экономической газеты" N 86 за 17 ноября 2017 года
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