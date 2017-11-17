Доставка товаров из-за границы до склада организации

Организация является авторизованным сервисным центром иностранного производителя и осуществляет гарантийный и постгарантийный ремонт выпускаемого им оборудования. В связи с этим периодически получает запасные части и комплектующие для проведения ремонта в соответствии с согласованным графиком, а также по отдельным запросам. Товарно-материальные ценности доставляются автотранспортом или авиа­транспортом в Национальный аэропорт «Минск» и обычно сначала размещаются на складе временного хранения. К каждой поставке прилагаются контракт, CMR-накладная (при поставке автотранспортом) или авианакладная (при поставке самолетом), инвойс, таможенная декларация.

Каким первичным учетным документом должна оформляться доставка товарно-материальных ценностей со склада СВХ до склада организации?

Должен ли владелец склада СВХ выписывать товарно-транспортную накладную ТТН для доставки запчастей со склада СВХ в адрес организации?