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№83 (2090) от 03.11.2017

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№83 (2090) от 03.11.2017

07 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Досрочный возврат не считается

03.11.2017

Правомерно ли включение в кредитный договор положения, согласно которому досрочный возврат кредита кредитополучателем допускается только при условии уплаты процентов за пользование кредитом за определенный период (на­пример, за 3 месяца) после его фактического возврата (погашения)?

В соответствии со ст. 137 Банковского кодекса (далее – БК) по кредитному договору банк или небанковская кредитно-финансовая организация (кре­дитодатель) обязуются пре­доставить денежные сред­ства (кредит) другому лицу (кредитополучателю) в размере и на условиях, определенных договором, а кредитополучатель обязуется возвратить (погасить) кредит и уплатить проценты за пользование им. Размер процентов за пользование кредитом и порядок их уплаты являются существенными условиями кредитного договора (ст. 140 БК). Частью 1 ст. 143 БК установлено, что кредит может быть возвращен (погашен) досрочно на условиях, предусмотренных кредитным договором.

Необходимо помнить: не­смо­тря на то что в силу...

Автор публикации: Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ, юрист

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Содержание «Экономической газеты» N 83 за 3 ноября 2017 года
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