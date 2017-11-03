Досрочный возврат не считается

Правомерно ли включение в кредитный договор положения, согласно которому досрочный возврат кредита кредитополучателем допускается только при условии уплаты процентов за пользование кредитом за определенный период (на­пример, за 3 месяца) после его фактического возврата (погашения)?

В соответствии со ст. 137 Банковского кодекса (далее – БК) по кредитному договору банк или небанковская кредитно-финансовая организация (кре­дитодатель) обязуются пре­доставить денежные сред­ства (кредит) другому лицу (кредитополучателю) в размере и на условиях, определенных договором, а кредитополучатель обязуется возвратить (погасить) кредит и уплатить проценты за пользование им. Размер процентов за пользование кредитом и порядок их уплаты являются существенными условиями кредитного договора (ст. 140 БК). Частью 1 ст. 143 БК установлено, что кредит может быть возвращен (погашен) досрочно на условиях, предусмотренных кредитным договором.

Необходимо помнить: не­смо­тря на то что в силу...

Автор публикации: Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ, юрист