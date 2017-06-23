Дорогие города…и лучшие авиакомпании

Самым дорогим городом мира для проживания иностранцев в 2017 г. признана Луанда, столица Анголы, которая обошла лидировавший в прошлом году Гонконг, свидетельствует исследование консалтинговой группы Mercer Human Resource. Минск занял в рейтинге 200-е место из 208.

Первую строчку в рейтинге столице Анголы обеспечили высокие цены на товары и обеспечение безопасности, отмечается в докладе Mercer.

Гонконг переместился на вторую позицию в рэнкинге, третье место занял Токио (5-е место годом ранее), 4-е – Цюрих (3-е место год назад), 5-е – Сингапур (4 место годом ранее). В десятку самых дорогих для иностранцев городов мира вошли также Сеул, Женева, Шанхай, Нью-Йорк и Берн.

Москва поднялась в рейтинге сразу на 53 позиции, переместившись на 14-е место с 67-го, Санкт-Петербург – на 116 позиций: на 36-е место со 152-го. Такую динамику эксперты связывают с укреплением рубля к доллару США, повысившим стоимость товаров и услуг в России. Лондон, напротив, опустился в рейтинге на 13 позиций – на 30-е место – в результате ослабления фунта стерлингов к доллару.

Париж занял 62-ю позицию в списке, опустившись на 18 позиций.

Минск возглавил последнюю десятку рейтинга. Дешевле жить, по мнению Mercer, только в Карачи, Сараеве, Монтеррее, Тбилиси, Блантире (Малави), Виндхуке, Скопье (Македония), Бишкеке и Тунисе.

… и лучшие авиакомпании

В этом году Qatar Airways возглавила мировой рейтинг авиакомпаний World Airline Awards, свидетельствуют данные опроса британской маркетинговой компаний Skytrax. Белорусская «Белавиа» в рейтинг не попала.

В прошлом году катарский авиаперевозчик занимал вторую позицию, но ранее он уже добивался победы в 2015 году, а также в 2011–2012 гг. На второе место с третьего в этом году переместилась Singapore Airlines, на 3-е с 5-го – ANA All Nippon Airways. Лидер прошлогоднего рейтинга Emirates опустился на 4-ю строчку.

Пятую позицию заняла Cathay Pacific (в 2016 году – 4-е место), шестую – тайваньская EVA Air (8-е место), седьмую – Deutsche Lufthansa (10-е место), восьмую – Etihad Airways (6-е место), девятую китайская Hainan Airlines (12-е место) и замыкает десятку лидеров Garuda Indonesia (11-е место).

Топ-10 в этом году покинула Turkish Airlines, которая опустилась на 12-ю строчку с 7-й в 2016-м а также австралийская Qantas Airways, переместившаяся на 15-ю позицию с 9-й. Замыкают список Air China, Air Canada rouge и Aeromexico.

Среди российских авиакомпаний наилучших оценок удостоился «Аэрофлот», который поднялся на 10 позиций и занял 30 место, а среди европейских компаний – 9-е. Еще одна российская компания — S7 Airlines заняла 95 место в списке, улучшив свои показатели на 9 пунктов. В рейтинг также попала Azerbaijan Airlines – 71 место.

Лучшим авиационным альянсом второй год признается Star Alliance. Три года подряд до этого победителем в данной номинации пассажиры называли Oneworld (в этом году он остался на 2-м месте).

Saudi Arabian Airlines была названа авиаперевозчиком, добившимся наибольшего прогресса за последний год: он поднялся на 51-ю позицию в рейтинге с 82-й в прошлом году.

Лучшей в Европе авиакомпанией названа Lufthansa, сместившая на 2-е место многолетнего лидера Turkish Airlines. В Северной Америке победителем стала Air Canada, в то время как прошлогодний лидер Virgin America опустился на 5-ю строчку. В Азии первое место сохранила за собой Singapore Airlines.

В Восточной Европе рейтинг пятый год подряд возглавляет «Аэрофлот». На втором месте осталась LOT Polish, а на 3-м месте – S7. Еще одна российская авиакомпания «Победа» (низкобюджетный перевозчик группы «Аэрофлот») поднялась на 8-ю позицию с прошлогоднего 10 места.

Среди десяти лучших общеевропейских региональных авиаперевозчиков в этом году S7 осталась на 4-м месте. Первую и вторую позиции в этой категории шестой год занимают греческая Aegean Airlines и испанская Air Nostrum (Iberia Regional).

На первой строчке рейтинга низкобюджетных авиакомпаний мира четвертый год остается малазийская AirAsia, а в Европе – Norwegian.

В опросе Skytrax, который проводился с августа 2016 г. по май т.г., приняли участие 19,87 млн пассажиров из 105 государств. Они оценивали сайт авиакомпании, эффективность работы персонала, салон самолета, услуги на борту, а также ответили на ряд других вопросов. Всего в опросе упоминались 325 авиакомпаний, но в окончательный рейтинг включаются только 100 лучших авиаперевозчиков.