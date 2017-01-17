Дорога предприимчивости: между строк программ и рейтингов

Одной из главных задач, поставленных в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, является развитие малого и среднего предпринимательства. Целый раздел здесь посвящен вопросам раскрепощения деловой инициативы и формирования благоприятных условий для ведения бизнеса. Обещается, что государственная политика в текущем пятилетии обеспечит создание благоприятных условий для инициативы и ведения бизнеса в государственном и частном секторах экономики. Что же требуется для решения столь масштабной задачи, как улучшение бизнес-климата и стимулирования предприимчивости в стране?

О сложности этой задачи свидетельствует перечисление в Программе структурных про­блем, не решенных в прошлые годы и сдерживающих устойчивое и сбалансированное развитие. Среди них упомянуты неразвитость институтов рыночного саморегулирования, вклю­чая роль биз­нес-союзов и ассоциаций, высокая административная и кон­трольная нагрузка на бизнес, неопределенность и изменчивость условий его ведения, включая ценовую, тарифную, валютную политику, рост регулятивных рисков, неэффективная система распределения финансовых ресурсов в экономике и высокие процентные ставки по нельготным кредитам, низкая отдача от инвестиций в основной капитал, недостаточный объем привлечения прямых иностранных инвестиций, закредитованность субъектов хозяйствования, а также низкая доля вклада организаций частного сектора экономики, субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП. Именно по­следний фактор приводит к медленной адаптации экономики к изменяющимся внеш­ним условиям, недостаточной конкуренции на внутреннем рынке.

Для решения этих проблем в разделе 5.1 Программы предусмотрен ряд мер. Планируется модернизировать деятельность контролирующих органов, переформатировать меры административной ответственности и выработать предложения по вопросам декриминализации экономических рисков субъектов хозяйствования, со­здать новые механизмы защиты их законных прав и интересов, усовершенствовать административные процедуры. Для расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к заемным ресурсам в 2018 году планируется предоставить им возможность получения гарантий по кредитным договорам и договорам лизинга через специальный гарантийный фонд. Власти намерены поэтапно увеличить к 2020 г. объемы средств, на­правляемых на финансирование мероприятий по поддержке малого и среднего пред­принимательства, до 1% от собственных доходов областного и столичного бюджетов. В планах существенное расширение инфраструктуры МСП, в т.ч. центров поддержки и инкубаторов.

ДЛЯ большинства пред­принимателей кажутся наиболее важными 2 вопроса: до­ступность кредитов и снижение налоговой нагрузки. При этом решение первой задачи многим видится в льготном кредитовании, а второй – в налоговых льготах. В правительственных программах и стратегиях имеются некоторые намерения в данном направлении. Но они выглядят довольно туманно, а перспективы их реализации упираются в наличие соответствующих источников.

Нужно помнить, что в правительственных программах до сих пор речь идет исключительно о сохранении налоговой на­грузки на имеющемся уровне. Следовательно, чтобы ее снизить для кого-либо, придется увеличить для остальных. Теоретически снижение налоговой нагрузки должно обеспечить увеличение доходов бюджета в будущем – за счет активизации бизнеса. Но это срабатывает не всегда. Во-первых, помимо налогов на деловую активность влияет ряд макроэкономических факторов. Во-вторых, требуется доверие бизнеса к власти и ее экономической политике. В-третьих, даже при наличии первых двух условий для роста бизнесу нужно время, а государство ждать не может: ему нужны деньги сейчас – для погашения госдолга, финансирования социальной сферы госпрограмм, а также для поддержки госсектора, о мас­штабной приватизации которого речь вообще не идет. А уж о компенсации процентов по льготным кредитам для МСП и говорить не приходится – для госсектора не хватает. Выходом могли бы стать иностранные инвестиции. Но для их получения нужды не менее серьезные преобразования в законодательстве и правоприменительной практике.

Впрочем, так ли уж важны льготы и изменение законодательства для улучшения деловой среды?

РЯД исследований показывает, что создание формальных институтов для развития бизнеса еще не гарантирует, что он действительно будет развиваться. Например, кон­салтинговая компания Expert Market составила карту деловой активности и рейтинги 15 стран «упорства предприниматей» и «упущенных возможностей». Для своих выводов аналитики Expert Market сопоставили данные исследования Doing Business (DB) о легкости открытия бизнеса и статистическую информацию о количестве открываемых ком­паний. В результате получилась картина, наглядно под­тверждающая всю условность разнообразных рейтингов. Ока­залось, что слож­ность и стоимость процедур регистрации компаний в одних странах не становится препятствием для создания новых бизнесов, а в других либерализация этих процедур мало этому помогает. Например, Бос­твана, удостоенная лишь 119-го места в рейтинге DB по легкости открытия новых биз­несов, заняла 1-е ме­сто по количеству их создания, а Азер­байджан с 5-м местом по первому показателю остается лишь на 89-м по второму. Оказывается, облегчение регистрационных процедур не гарантирует, что ими захотят вос­пользоваться. Так, Беларусь, занимая 30-е место в рейтинге DB по легкости открытия бизнеса, по оценке Expert Market находится лишь на 84-м месте по числу фактических регистраций компаний и, соответственно, 9-м месте в рейтинге «упущенных возможностей». Заметим, что этот вывод еще более наглядно подтверждается и отечественной статистикой: с 2013 по 2015 гг. число вновь регистрируемых юрлиц сократилось в нашей стране почти вдвое, как коэффициент обновления биз­неса (отношение зарегистрированных ком­паний к ликвидируемым).

Большинство стран, попавших в рейтинги Expert Market, считаются развивающимися или с формирующимся рынком. Исключение составляют США, где регистрация выглядит неадекватно слож­ной по сравнению со стремлением открыть там компанию, и Канада, где, наоборот, создать биз­нес не­сложно, но особого стрем­ления воспользоваться этой возможностью не наблюдается. Такова местная специфика.

Очевидно, что сама по себе простота входа на рынок еще ничего не решает: требуется уверенность, что на нем можно достичь успеха. Если же минимальные издержки на открытие нового бизнеса оборачиваются потом высокими затратами операционной и инвестиционной деятельности плюс запредельными рисками (включая штрафы и субсидиарную ответственность), то желающих открывать свое дело будет немного.

Рейтинг упорства предпринимателей Рейтинг упущенных возможностей Страна Ранг сложности создания бизнеса Ранг основания бизнеса Страна Ранг сложности создания бизнеса Ранг основания бизнеса 1 Ботсвана 153 9 Азербайджан 5 89 2 Мальта 132 3 Афганистан 22 117 3 Тимор 145 29 Узбекистан 25 99 4 Габон 152 54 Ямайка 12 87 5 Бразилия 175 48 Канада 2 77 6 Белиз 158 44 Украина 20 91 7 Антигуа и Барбуда 124 38 Армения 9 70 8 Болгария 82 14 Оман 32 86 9 Хорватия 95 26 Беларусь 30 84 10 Суринам 185 75 Кыргызстан 30 83 11 Вунуату 156 22 Буркина Фасо 71 116 12 США 51 2 Самоа 37 85 13 ЮАР 131 21 Бутан 94 126 14 Уганда 165 79 Конго 96 127 15 Кипр 53 8 Сент Люсия 66 102

Источник: http://www.expertmarket.com/focus/research/most-determined-entrepreneurs

СХОЖИЕ проблемы выявляет рейтинг инвестиционного потенциала европейских городов и регионов, составляемый британским журналом FDI Magazine. Здесь анализируются более 100 различных показателей 294 городов из 148 стран и регионов мира, включая качество инфраструктуры, экономический потенциал, уровень заработков и налогообложения, темпы роста ВВП и др. В докладе 2016/2017 гг. Минск занимает 2-е место в десятке городов с максимальной эффективностью затрат на ведение бизнеса (Top-10 Major European cities of сost effectiveness), уступив только Киеву и опередив... Бухарест, Санкт-Петербург, Прагу, Варшаву, Будапешт, Анкару, Москву и Афины. Наши достижения, как и состав лидеров, объясняются просто. Эффективность затрат составляется исходя из данных о среднем уровне зарплат работников различной квалификации и в среднем по стране в долларовом эквиваленте, ставках аренды офиса класса А и производственных помещений, стоимости проживания в гостинице, расходов по созданию компаний и регистрации недвижимости, ставок НДС и налога на прибыль, общей налоговой нагрузки, а также места страны по паритету покупательной способности. Таким образом, девальвация, обвал заработков рынка недвижимости вывели Минск (как и Киев) в «лидеры» по эффективности затрат на старт бизнеса, компенсируя все остальные факторы. Кстати, по тем же причинам FDI Magazine отметил в своих рейтингах 5 украинских малых городов и Киевскую область, которой в 43-страничном исследовании посвящена отдельная страница.

Активная работа МИДа и НАИП в сочетании с наличием льготных анклавов (ПВТ и СЭЗ «Минск») позволила экспертам FDI Magazine во главе с г-ном Дугласом Кларком включить столицу Беларуси в TOP-10 по стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций наряду с Барселоной, Лондоном, Стокгольмом, Дублином, Амстердамом, Веной, Миланом, Варшавой и Будапештом. К сожалению, в десятке лучших по качеству инфраструктуры, человеческого капитала и открытости мы никаких мест не заняли. А потому и в совокупный рейтинг 25 европейских лидеров по инвестиционной привлекательности ни Минск, ни другие белорусские города не попали. Впрочем, об этом можно догадаться как по данным Белстата, так и по срывавшимся в последние годы инвестпроектам.

ОЧЕВИДНО, ни один показатель или рейтинг, вырванный из контекста многочисленных исследований консалтинговых компаний, не позволяет достоверно судить о состоянии и перспективах инвестиционного и делового климата в любой стране. Для этого требуется комплексная оценка как текущей ситуации, так и последствий преобразований. «Выращивать» предпринимателей мешают неоднократно продемонстрированное на высшем уровне мнение о рыночных отношениях и частной собственности (подкрепленное соответствующими делами), глубина огосударствления экономики и привычки к государственному патернализму в обществе. К тому же предпринимателям неясна цель внимания со стороны властей. Намерены ли они всерьез помогать бизнесу или видят в нем только ресурс, который позволит «перекантоваться» госсектору, пока он чудесным образом поправит свои дела и повысит эффективность…

Автор публикации: Леонид ФРИДКИН