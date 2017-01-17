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№4 (2011) от 17.01.2017

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№4 (2011) от 17.01.2017

18 января 2017 года

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Консультации

Дополнительный отпуск и доплаты водителям

17.01.2017

Рассмотрим порядок предоставления дополнительного отпуска и доплаты за работу с вредными условиями труда водителям при суммированном учете рабочего времени.

Если по условиям работы невозможно или экономически нецелесообразно соблюдение установленной для определенной категории работников еже­дневной или еженедельной продолжительности рабочего времени, в организации может применяться суммированный учет рабочего времени (ст. 126 ТК). Еженедельная продолжительность рабочего времени при этом может быть больше или меньше установленной нормы продолжительности рабочего времени в неделю.

Так, работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на основании аттестации рабочих мест по условиям труда устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю (ст. 113 ТК). Ежедневная продолжительнос...

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