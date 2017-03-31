Дополнительный или исправленный ЭСЧФ при возврате товаров

С 1 апреля т.г. в связи со вступлением в силу постановления МНС от 13.01.2017 № 1 в подп. 25.1 п. 25 Инструкции о порядке создания (в том числе заполнения), выставления (на­правления), получения, подписания и хранения электронного счета-фактуры (далее – Инструкция) внесены дополнения, со­гласно которым в случае воз­врата объектов и создания поставщиком ЭСЧФ с типами «исправленный» или «дополнительный» в строке 30 «Договор (контракт) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), передачу имущественных прав» формы ЭСЧФ могут указываться реквизиты пер­вичных учетных документов, на основании которых осуществляется воз­врат объектов получателем поставщику.

Вместе с тем реализация данных положений Инструкции требует технических доработок АИС «Учет счетов-фактур», которые в настоящее время осуществляются компанией-разработчиком, в связи с чем при заполнении ЭСЧФ до внесения соответствующих доработок в строке 30 «Договор (контракт) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), передачу имущественных прав» будут указываться реквизиты первичных учетных документов, на основании которых осуществлялась поставка объектов в адрес получателя, что не противоречит нормам Инструкции, в т.ч. вступающим в силу с 1.04.2017 г.

По мере осуществления тех­нических доработок соответствующая информация будет размещена на портале www.vat.gov.by, а также на сайте МНС.

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 31.12.2017