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Дополнительный или исправленный ЭСЧФ при возврате товаров
Порядок создания электронных счетов-фактур (ЭСЧФ) при возврате товаров разъяснило Министерство по налогам и сборам письмом от 24.03.2017 № 2-1-10/00565.
С 1 апреля т.г. в связи со вступлением в силу постановления МНС от 13.01.2017 № 1 в подп. 25.1 п. 25 Инструкции о порядке создания (в том числе заполнения), выставления (направления), получения, подписания и хранения электронного счета-фактуры (далее – Инструкция) внесены дополнения, согласно которым в случае возврата объектов и создания поставщиком ЭСЧФ с типами «исправленный» или «дополнительный» в строке 30 «Договор (контракт) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), передачу имущественных прав» формы ЭСЧФ могут указываться реквизиты первичных учетных документов, на основании которых осуществляется возврат объектов получателем поставщику.
Вместе с тем реализация данных положений Инструкции требует технических доработок АИС «Учет счетов-фактур», которые в настоящее время осуществляются компанией-разработчиком, в связи с чем при заполнении ЭСЧФ до внесения соответствующих доработок в строке 30 «Договор (контракт) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), передачу имущественных прав» будут указываться реквизиты первичных учетных документов, на основании которых осуществлялась поставка объектов в адрес получателя, что не противоречит нормам Инструкции, в т.ч. вступающим в силу с 1.04.2017 г.
По мере осуществления технических доработок соответствующая информация будет размещена на портале www.vat.gov.by, а также на сайте МНС.
Статья доступна для бесплатного просмотра до: 31.12.2017