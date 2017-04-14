Дополнительное соглашение: изменение должностных инструкций

В должностных инструкциях работников трудовая функция была прописана формально. Новые должностные инструкции пересмотрены, но у большинства сотрудников принципиально поменялась трудовая функция.

Как отразить эти изменения в дополнительном соглашении? Как оформить согласие работника с этой новой должностной инструкцией и, соответственно, с изменением трудовой функции?

Изменение трудовой функции работника, как правило, оформляется дополнительным соглашением, в котором утверждается его новая должностная инструкция.

В соответствии со ст. 19 ТК во всех случаях при заключении трудового договора (контракта) определяется трудовая функция работника, которая для служащего (руководителя, специалиста, другого служащего) определяется его должностной инструкцией.

Поскольку изменение условий трудового договора оформляется путем составления дополнительного соглашения, то, соответстве...