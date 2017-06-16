Долг растет, но остается управляемым и обслуживаемым

Государственный долг Беларуси на начало года составил 39,2 млрд. BYN, или 41,7% ВВП при пороговом значении 50%. Такой уровень долга является управляемым и обслуживаемым, но дальнейший его рост может привести к дополнительным рискам, заявил 14 июня первый заместитель министра финансов Максим Ермолович на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам.

За прошлый год госдолг вырос на 11,7%, а его сумма вдвое превысила доходы республиканского бюджета. Масштабные заимствования, связанные с под­держкой реального сектора экономики, реструктуризация обязательств правительства и мест­ных органов власти привели и к росту долга сектора госуправления – на 5,1 млрд. BYN (14,9%). Теперь М. Ермолович заверил депутатов, что Минфин и правительство прилагают все усилия, чтобы ограничить рост госдолга и уменьшить долговую нагрузку на бюджет. При этом страна своевременно и в полном объеме осуществляет все вы­платы по госдолгу. Всего на эти цели в прошлом году ушло более 7 млрд. BYN, в т.ч. 3,2 млрд. USD – на обслуживание внешнего долга.

Чтобы рассчитаться по этим долгам, привлекаются кредиты Евразийского фонда стабилизации и развития (800 млн. USD), а также средства на внутреннем финансовом рынке. Кроме того, по словам замминистра, подготовлен проект кредитного со­глашения по привлечению кредита РФ на 700 млн. USD для рефинансирования российских долгов. Правда, ни сроки, ни условия здесь пока не определены. Нельзя назвать и точную дату поступления 4-го транша ЕФСР. Замминистра лишь отметил, что задержек с получением быть не должно – остались в основном бюрократические фор­мальности.

Сложнее обстоят дела с незаемными источниками. Правда, М. Ермолович заверил депутатов, что корректировка бюджета на 2017 г. из-за снижения Указом Президента от 6.06.2017 № 202 вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения будет несущественной. По его мнению, уменьшение по­ш­лины повысит прибыльность калийной отрасли, а потому значительную часть потерь бюджета удастся возместить за счет налога на прибыль и дивидендов от «Беларуськалия» (напомним, что прибыль этого пред­приятия в прошлом году сократилась в 5 раз по сравнению с 2015 г.).

Для погашения еврооблигаций на сумму 800 млн. USD в начале 2018 г. у республики есть источники: остатки средств бю­джета на счетах правительства в Нацбанке, сообщил М. Ермолович. Но, чтобы не снижать ЗВР, в Минфине надеются привлечь средства с международного рынка капитала. Замминистра не уточнил, в какой форме это будет сделано, но пообещал, что в следующем году все обязательства перед внешними кредиторами будут выполнены, как это происходило во все предыдущие годы.

Кроме того, продолжаются переговоры с МВФ. 5–12 июня в Минске в очередной раз работала миссия МВФ. Так что белорусские власти не теряют надежду начать новую программу со­трудничества с фондом и получить кредит в 3,5 млрд. USD.

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С 14 июня в Беларуси ставка рефинансирования снижена до 13%. А пока Нацбанк смягчает свою монетарную политику, его коллеги в США и ЕС делают прямо противоположное. Так, Европейский центробанк (ЕЦБ) удерживает базовую ставку на нулевом уровне, маржинальную – 0,25%, по депозитам – вообще -0,4%. А ФРС США в среду приняла решение повысить основную процентную ставку на 0,25% – до 1,25%.

В сопроводительном заявлении ФРС отмечается, что крат­косрочные риски для экономики США в целом сбалансированы, долгосрочные инфляционные ожидания почти не изменились. По мнению американского регулятора, инфляция снижается и будет оставаться ниже целевой отметки в краткосрочной пер­спективе. При этом глава ФРС Джанет Йеллен заявила, что снижение инфляции обусловлено временными факторами и для беспокойства нет поводов. На рынке труда продолжается рост, хотя его темпы несколько снизились. Также в США усилился рост расходов домохозяйств (т.е. потребление) и инвестиций в основной капитал. При этом ФРС США намерена «постепенно и предсказуемо» сокращать баланс в 2017 г. Планируется снизить объем активов, находящихся на балансе ФРС, ниже уровня последних лет, но выше, чем до кризиса 2008 г. Тем временем в Беларуси идет снижение ставки рефинансирования и поэтапный вывод «токсичных» долгов в Банк развития и Агентство по управлению активами.