Бюджет
Долг растет, но остается управляемым и обслуживаемым
Государственный долг Беларуси на начало года составил 39,2 млрд. BYN, или 41,7% ВВП при пороговом значении 50%. Такой уровень долга является управляемым и обслуживаемым, но дальнейший его рост может привести к дополнительным рискам, заявил 14 июня первый заместитель министра финансов Максим Ермолович на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам.
За прошлый год госдолг вырос на 11,7%, а его сумма вдвое превысила доходы республиканского бюджета. Масштабные заимствования, связанные с поддержкой реального сектора экономики, реструктуризация обязательств правительства и местных органов власти привели и к росту долга сектора госуправления – на 5,1 млрд. BYN (14,9%). Теперь М. Ермолович заверил депутатов, что Минфин и правительство прилагают все усилия, чтобы ограничить рост госдолга и уменьшить долговую нагрузку на бюджет. При этом страна своевременно и в полном объеме осуществляет все выплаты по госдолгу. Всего на эти цели в прошлом году ушло более 7 млрд. BYN, в т.ч. 3,2 млрд. USD – на обслуживание внешнего долга.
Чтобы рассчитаться по этим долгам, привлекаются кредиты Евразийского фонда стабилизации и развития (800 млн. USD), а также средства на внутреннем финансовом рынке. Кроме того, по словам замминистра, подготовлен проект кредитного соглашения по привлечению кредита РФ на 700 млн. USD для рефинансирования российских долгов. Правда, ни сроки, ни условия здесь пока не определены. Нельзя назвать и точную дату поступления 4-го транша ЕФСР. Замминистра лишь отметил, что задержек с получением быть не должно – остались в основном бюрократические формальности.
Сложнее обстоят дела с незаемными источниками. Правда, М. Ермолович заверил депутатов, что корректировка бюджета на 2017 г. из-за снижения Указом Президента от 6.06.2017 № 202 вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения будет несущественной. По его мнению, уменьшение пошлины повысит прибыльность калийной отрасли, а потому значительную часть потерь бюджета удастся возместить за счет налога на прибыль и дивидендов от «Беларуськалия» (напомним, что прибыль этого предприятия в прошлом году сократилась в 5 раз по сравнению с 2015 г.).
Для погашения еврооблигаций на сумму 800 млн. USD в начале 2018 г. у республики есть источники: остатки средств бюджета на счетах правительства в Нацбанке, сообщил М. Ермолович. Но, чтобы не снижать ЗВР, в Минфине надеются привлечь средства с международного рынка капитала. Замминистра не уточнил, в какой форме это будет сделано, но пообещал, что в следующем году все обязательства перед внешними кредиторами будут выполнены, как это происходило во все предыдущие годы.
Кроме того, продолжаются переговоры с МВФ. 5–12 июня в Минске в очередной раз работала миссия МВФ. Так что белорусские власти не теряют надежду начать новую программу сотрудничества с фондом и получить кредит в 3,5 млрд. USD.
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С 14 июня в Беларуси ставка рефинансирования снижена до 13%. А пока Нацбанк смягчает свою монетарную политику, его коллеги в США и ЕС делают прямо противоположное. Так, Европейский центробанк (ЕЦБ) удерживает базовую ставку на нулевом уровне, маржинальную – 0,25%, по депозитам – вообще -0,4%. А ФРС США в среду приняла решение повысить основную процентную ставку на 0,25% – до 1,25%.
В сопроводительном заявлении ФРС отмечается, что краткосрочные риски для экономики США в целом сбалансированы, долгосрочные инфляционные ожидания почти не изменились. По мнению американского регулятора, инфляция снижается и будет оставаться ниже целевой отметки в краткосрочной перспективе. При этом глава ФРС Джанет Йеллен заявила, что снижение инфляции обусловлено временными факторами и для беспокойства нет поводов. На рынке труда продолжается рост, хотя его темпы несколько снизились. Также в США усилился рост расходов домохозяйств (т.е. потребление) и инвестиций в основной капитал. При этом ФРС США намерена «постепенно и предсказуемо» сокращать баланс в 2017 г. Планируется снизить объем активов, находящихся на балансе ФРС, ниже уровня последних лет, но выше, чем до кризиса 2008 г. Тем временем в Беларуси идет снижение ставки рефинансирования и поэтапный вывод «токсичных» долгов в Банк развития и Агентство по управлению активами.