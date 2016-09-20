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№72 (1979) от 20.09.2016

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№72 (1979) от 20.09.2016

19 сентября 2016 года

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Вопрос-ответ

Долг перед ИП-управляющим и налогообложение

20.09.2016

Участник хозяйственного общества, которому принадлежит доля в уставном фонде более 50%, является индивидуальным предпринимателем и применяет упрощенную систему налогообложения (далее – УСН) без уплаты НДС. Он оказывает обществу услуги по управлению. При этом у общества образовалась дебиторская задолженность перед данным ИП за оказанные услуги в размере 5 млн. BYN (после деноминации).

Общество не имеет возможности в полном объеме погасить имеющийся долг. Рассматривается возможность прощения долга полностью либо частично.

Просим разъяснить порядок налогообложения доходов указанного ИП и расходов общества.

Потребуется ли в случае прощения долга (его части) перерасчет затрат (их уменьшение) общества в части суммы вознаграждения, ранее отнесенного на затраты общества, и уменьшение налоговой базы по УСН индивидуального предпринимателя на сумму прощения долга (его части)?

Участник общества – ИП рассматривает возможность прекращения предпринимательской деятельности. Требовать с общества оплаты дебиторской задолженности он не намерен. Таким образом, общество после ...

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