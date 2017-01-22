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Документы по аттестации рабочих мест – только в электронном виде

22.01.2017

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 23.12.2016 № 73, вступившим в силу с 22 января 2017 г., установлено, что документы по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда должны представляться нанимателями только в электронном виде.

Речь идет о документах по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда (далее – аттестация), проведенной организациями и индивидуальными предпринимателями в соответствии с Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утв. постановлением Совмина от 22.02.2008 № 253 «Об аттестации рабочих мест по условиям труда». Такие документы должны представляться нанимателями в управления (отделы) государственной экспертизы условий труда комитетов по труду, занятости и социальной защите областных и Минского городского исполнительных комитетов по месту регистрации нанимателя в электронном виде, сформированные посредством автоматизированной информационной системы мониторинга условий труда на производстве, с использованием сети Интернет путем обращения на web-портал Минтруда и соцзащиты (http://mintrud.gov.by);

При этом документы по аттестации, представляемые нанимателями в виде электронных документов:

– подписываются электронной цифровой подписью с использованием сертификатов открытых ключей лиц, подписавших соответствующие документы, изданных республиканским удостоверяющим центром Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь, и соответствовать требованиям Закона от 28.12.2009 № 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»;

– должны содержать сведения и реквизиты, предусмотренные Инструкцией по оценке условий труда при аттестации рабочих мест по условиям труда, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 22.02.2008 № 35, за исключением печатей, штампов и подписей уполномоченных лиц.

Автор публикации: Александр Ганаго

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