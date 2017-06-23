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№46 (2053) от 23.06.2017

23 июня 2017 года

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Вопрос-ответ

Документы для получения пособия по уходу за ребенком

23.06.2017

Работаю в ЧУП, сейчас нахожусь в декретном от­пуске. Подала документы на получение детского пособия в администрацию района, где потребовали справки с работы (копию трудовой книжки, заверенную печатью и подписью и др.).

В какие сроки наниматель должен выдать справки?

Лицам, работающим в коммерческих организациях со средней численностью работников за календарный год до 15 человек включительно (микроорганизации), пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (далее – пособие по уходу) назначается в органах занятости в соответствии с регистрацией по месту жительства (месту пребывания) (ст. 20 Закона от 29.12.2012 № 7-З «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей»).

Назначение пособия по уходу является административной процедурой, осуществляемой государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан. Документы, которые представляет гражданин для на­значения по...

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