Документальное оформление передачи помещения по договору аренды

Передача изолированного (прим. автора – обособленного) помещения арендодателем и принятие его арендатором осуществляется по передаточному акту или иному документу о передаче, подписанному сторонами (ч. 1 п. 1 ст. 626 Гражданского кодекса, далее – ГК).

Для передачи в аренду изолированных помещений, находящихся в государственной собственности, к примеру, согласно Положению о порядке сдачи в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в республиканской форме собственности, утв. Указом от 29.03.2012 № 150 (далее – Положение № 150), недвижимое имущество передается арендатору на основании передаточного акта, в котором должно...

Автор публикации: Валерий ШАФРАНСКИЙ, экономист