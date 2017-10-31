DOING BUSINESS-2018: разговоры не заменяют движения

Беларусь заняла 38-е место в рейтинге Doinig Business – 2018, опустившись на 1 позицию. Таким образом, пока шли разговоры об улучшении бизнес-климата мы оказались еще на одну строку дальше от давно запланированного вхождения в «тридцатку» лучших по состоянию деловой среды стран мира.

Исследование «Ведение бизнеса 2018: Реформирование для создания рабочих мест» – 15-й выпуск в серии ежегодного издания Группы Всемирного банка, которое производит оценку норм, способствующих расширению и ограничению предпринимательской деятельности. Исследование использует количественные показатели, оценивающие уровень благоприятности правовых норм для бизнеса и защиты прав собственности, а также позволяют сопоставить данные для 190 стран, от Афганистана до Зимбабве, по мере их изменения. При этом анализируются правовые нормы, применяемые в отношении частных предприятий по 11 областям их жизненного цикла. Из них 10 включены в совокупный рейтинг благоприятности условий ведения бизнеса.

Беларусь улучшила свои позиции по 5 из 10 показателей. Наилучшие результаты достигнуты в номинации «регистрация собственности», где наша страна удержалась на 5 месте, «создание компании» и «международная торговля» – на 30-м. По условиям «подключения к системе энергоснабжения» мы переместились с 24 места на 25-е, «защита миноритарных инвесторов» – с 42 на 40-е, «разрешение неплатежеспособности» – с 69 на 68 место.

По показателям «получение разрешений на строительство» мы поднялись с 28 места на 22-е, «получение кредитов» – со 101 на 90 место, по «обеспечению исполнения контрактов» преодолели 3 ступени, заняв 24 место.

И наконец, самая знаковая номинация – «налогообложение». Здесь мы поднялись за год с 99 только на 96 место. ВБ по-прежнему насчитал у нас 7 платежей. Время на подготовку отчетности, по мнению авторов исследования, выросло на 8 часов до 184 часов (что меньше, чем в регионе Европы и Центральной Азии – 218,4 часа, но больше, чем в среднем по ОЭСР, – 160,7 часов). Фискальная нагрузка снизилась на 1,9 п.п. до 52,9% от прибыли, что существенно больше, чем в регионе (33,1%) и странах ОЭСР (40,1%). Факультативно оцениваемый индекс процедур после подачи отчетности и уплаты налогов (т.е. возврат НДС и корректировка ошибок в налоговых декларациях) у нас составляет 50% – намного хуже, чем в среднем в странах региона (65,2) и ОЭСР (83,45). Наилучший результат здесь у Эстонии – 99,38.

Таким образом, минимального улучшения или неизменности индикаторов, учитываемых при составлении рейтинга, явно недостаточно, чтобы повысить в нем свои позиции. Для этого требуются быстрые и качественные преобразования. Именно по такому пути идут страны, обеспечивающие себе высокие позиции в рейтинге ВБ, хотя большинство и не ставит себе таких целей.

В десятку лучших в рейтинге вошли Новая Зеландия, Сингапур, Дания, Корея, Гонконг, США, Великобритания, Норвегия и Грузия. Неплохие позиции занимают страны Балтии: Эстония – 12 место, Литва – 16-е, Латвия – 19-е. Россия заняла 35 место, поднявшись на 5 позиций, Казахстан – 36-е, Армения – 47-е, Азербайджан – 57-е, Украина – 76-е, Кыргызстан – 77-е.

Предприниматели в 119 странах отметили улучшение местного законодательства в прошлом году, говорится в исследовании. С июня 2016 г. по июнь 2017 г. в 190 странах зафиксированы 264 реформы в сфере регулирования бизнеса. При этом наиболее распространенными были реформы в областях «Создание предприятий», «Получение кредитов» и «Международная торговля». Наилучших результатов по улучшению показателей рейтинга за 2016/2017 годы, по мнению ВБ, достигли Бруней-Даруссалам, Таиланд, Малави, Косово, Индия, Узбекистан, Замбия, Нигерия, Джибути и Эль-Сальвадор. В общей сложности эти страны провели 53 регулятивных реформы для улучшения предпринимательской среды. К сожалению, Беларусь в последние годы не упоминается среди лидеров по числу реформ.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ