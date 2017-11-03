Доходы казны опережают расходы

Профицит бюджета сектора государственного управления за январь–сентябрь текущего года сложился в сумме 3,3 млрд. BYN, или 4,3% к ВВП, профицит республиканского бюджета – 2,5 млрд. BYN, или 3,3% к ВВП. Годом ранее эти показатели составляли 1,5 млрд. и 0,9 млрд. BYN соответственно (2,2% и 1,2% к ВВП).

Формирование профицита в текущем году неизменно обе­спечивается значительным превышением темпов роста доходов над расходами. Так, доходы бюджета сектора государственного управления за январь–сентябрь т.г. сложились в сумме 30,9 млрд. BYN, расходы – 27,6 млрд., а республиканского бюджета – 14 млрд. и 11,5 млрд. BYN соответственно. Таким образом, доходы бюджета сектора государственного управ­ления за 9 месяцев т.г. оказались на 9,9 больше, чем за январь–сентябрь 2016 г. (в текущих ценах), расходы – на 3,3%, доходы республиканского бюджета – на 11,1% больше, а расходы – на 1,7% меньше, чем годом ранее.

В частности, за 9 месяцев т.г. в казну поступило НДС на сумму 6,7 млрд. BYN (на 9,8% больше, чем годом ранее), налога на прибыль – 1,7 млрд. (на 30,1% больше), акцизов – 1,8 млрд. BYN (на 12,5% больше). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 2,5 млрд. BYN – на 3,8% меньше, чем год назад. Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 9 млрд. BYN – на 3,4% больше, чем годом ранее, Фонд универсального обслуживания – 27,6 млн. (на 12,2% больше), Фонд гражданской авиации – 24,1 млн. BYN (на 31,6% больше), Фонд Департамента исполнения наказаний – 1,5 млн. BYN.

По состоянию на 1 октября т.г. задолженность по налогам и сборам составила 118,2 млн. BYN (годом ранее – 129,9 млн.). Такую задолженность по рес­публике имели 4515 субъектов хозяйствования.

На общегосударственную деятельность за 9 месяцев т.г. направлено 4,9 млрд. BYN, на финансирование национальной экономики – 2,8 млрд. BYN – практически столько же, сколько годом ранее, на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и СМИ) – 8,9 млрд. BYN. Расходы Фонда социальной защиты населения составили 9 млрд. BYN, Фонда универсального обслуживания – 10,6 млн. (в 7,9 раза меньше), Фонда гражданской авиации – 10,1 млн. BYN (на 21,1% больше), Фонда Департамента исполнения наказаний – 0,4 млн. BYN.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА