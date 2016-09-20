Стороны судебного экономического спора могут значительно ускорить и упростить рассмотрение дела путем использования такого инструмента, как соглашение по фактическим обстоятельствам дела. Данная процедура предусмотрена ст. 107 ХПК.

Понятие

В соответствии с ч. 2 ст. 107 ХПК обстоятельства дела, признанные сторонами в результате достигнутого между ними согласия, принимаются судом, рассматривающим экономические дела, в качестве факта, не требующего дальнейшего доказывания. Основанием для освобождения от доказывания служит соглашение по фактическим обстоятельствам дела, под которым понимается достигнутое сторонами экономического спора соглашение о признании определенных обстоятельств дела.

Соглашение по фактическим обстоятельствам дела может быть заключено в рамках любого дела, рассматриваемого экономическим судом, за исключением дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение (глава 26 ХПК), поскольку в...