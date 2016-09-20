Договор с одной подписью

Достаточно ли для подтверждения договора займа и его условий расписки, подписанной только заемщиком (без подписи займодавца)?

Да, достаточно.

В соответствии с п. 1 ст. 760 ГК по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей, если иное не установлено законодательными актами (п. 2 ст. 760 ГК).

По общему правилу, предусмотренному п. 1 ст. 761 ГК, договор займа должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в 10 раз установленный законодательство...