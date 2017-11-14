Договор под четкие цели

Принимаю на работу маркетолога для четких целей – подготовка к выставке, организация проведения и обработка результатов выставки.

Какой трудовой договор с ним заключить?

В соответствии со ст. 17 ТК трудовые договоры могут заключаться на:

1) неопределенный срок;

2) определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор);

3) время выполнения определенной работы (сроч­ный трудовой договор);

4) время выполнения обязанностей временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с ТК сохраняется место работы (срочный трудовой договор);

5) время выполнения сезонных работ (срочный трудовой договор).

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнени...

Автор публикации: Мария КОВАЛЕВИЧ, юрист