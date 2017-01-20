Год назад в белорусском корпоративном праве появился институт договора об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью. Такой договор позволяет эффективно защищать права и законные интересы участников ООО, а также осуществлять корпоративный кон­троль и стимулировать стороны договора к согласованию своих действий.

Понятие и предмет

Договор об осуществлении прав участников ООО – это соглашение, заключаемое все­ми или некоторыми участ­никами, согласно которому они обязуются осуществлять свои корпоративные права определенным образом или воздерживаться от их осуществления (ч. 1 ст. 111-1 Закона от 9.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах», далее – Закон № 2020-XII). К договору об осуществлении прав участ­ников ООО применяются нормы ст. 90-1 Закона № 2020-XII.

Предмет договора об осуществлении прав участников ООО – корпоративные права по управлению деятельностью общества и имущественные права его участников (табл. 1).

Таблица 1

Обязательства, которые можно включить в договор об осуществлении прав участников ООО Содержание обязательств Обязанности осуществлять свои корпоративные права определенным образом либо отказаться от их осуществления – голосовать определенным образом на общем собрании участников ООО по вопросам, определенным договором; – согласованно осуществлять иные действия по управлению ООО, его созданием, деятельностью, реорганизации или ликвидации Обязанности осуществлять свое право собственности в отношении долей в уставном фонде ООО – приобретать или отчуждать доли в уставном фонде ООО по определенной цене либо при наступлении определенных обстоятельств; – воздерживаться от отчуждения доли в уставном фонде ООО до наступления определенных обстоятельств

Предметом договора об осуществлении прав участников ООО не могут быть обязательства стороны договора голосовать согласно указаниям органов управления ООО, в отношении которого заключено данное соглашение (ч. 3 ст. 90-1 Закона № 2020-XII).

Можно выделить следующие различия между уставом и договором об осуществлении прав участников ООО:

– устав у общества только один, а договоров может быть несколько;

– устав обязателен для всех участников ООО, а договор – лишь для его сторон;

– устав определяет структуру органов общества и их компетенцию, а договор не может содержать такие условия;

– устав – публичный документ ООО, а договор – конфиденциальный.

Стороны

Исходя из диспозиции ст. 111-1 Закона № 2020-XII сторонами договора об осуществлении прав участников ООО могут быть только участники этого общества: как физические, так и юридические лица. Третьи лица, а также само общество не могут являться сторонами договора об осуществлении прав участников ООО.

Договор об осуществлении прав участников ООО могут заключить все участники общества либо некоторые из них. При этом ООО должно быть уведомлено уполномоченным участником договора о его заключении не позднее 3 дней с даты его заключения.

ООО в порядке, предусмотренном его уставом, должно раскрыть участникам, не являющимся стороной договора об осуществлении прав участников ООО, информацию о его заключении, в т.ч. сведения об его участниках и количестве принадлежащих им долей в уставном фонде общества, в сроки и порядке, установленном ч. 2 ст. 111-1 Закона № 2020-XII.

Таким образом, все участники ООО и само общество в любом случае должны знать о факте заключения договора и его содержание.

Форма и содержание

Договор об осуществлении прав участников ООО заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Он считается заключенным, если стороны согласуют предмет и другие условия, по которым они сочтут необходимым прийти к соглашению.

Самые важные условия договора – о согласованном осуществлении корпоративных прав и прав в отношении долей в уставном капитале ООО (табл. 2).

Таблица 2

Области согласованного осуществления прав участников ООО Условия договора Управление ООО Формирование органов ООО (стороны согласуют кандидатов в органы общества, выдвигают их и голосуют за этих кандидатов) Увеличение размера уставного фонда ООО (стороны договариваются поддерживать только согласованный ими вариант увеличения уставного капитала ООО) Реорганизация ООО (стороны договариваются поддерживать лишь согласованный ими вариант реорганизации) Распределение прибыли (стороны согласуют порядок распределения прибыли, предлагают его общему собранию и поддерживают предложенный ими вариант) Осуществление права собственности на доли в уставном капитале ООО Воздержание от отчуждения долей в уставном фонде ООО в течение определенного периода или до наступления определенных обстоятельств (например, до изменения финансового состояния ООО) При наступлении определенных обстоятельств одна сторона имеет право потребовать у другой стороны продать свою долю в уставном фонде ООО или купить ее долю в уставном фонде ООО по заранее определенной цене Отчуждение долей в уставном фонде ООО только по согласованному решению

Способы обеспечения исполнения обязательств

Для стимулирования сторон договора об осуществлении прав участников ООО к добровольному соблюдению его условий необходимо устанавливать в договоре обеспечительные меры и санкции за неисполнение обязательств. Закон № 2020-XII не содержит специальных положений об ответственности за нарушение договора об осуществлении прав участников ООО, потому в этой части применяются общие нормы ГК и условия договора. Рассмотрим некоторые варианты обеспечения исполнения договора об осуществлении прав участников ООО.

1) Возмещение убытков (ст. 14 ГК).

Обязанность возместить убы­тки возникает в силу прямого указания закона. Но стороне, требующей возмещения убыт­ков, придется доказывать как нарушение договора, так и факт убытков, их точный раз­мер и их причинно-следственную связь с поведением нарушителя. Это может быть довольно сложно, а иногда и невозможно. Поэтому возмещение убытков не может рассматриваться как эффективная фор­ма ответственности.

2) Неустойка в форме штрафа либо пени (ст. 311 ГК).

Применение неустойки в любых договорах осложняется практикой ее уменьшения судами со ссылкой на несоразмерность последствиям нарушения обязательств (ст. 314 ГК). Безусловно, произвольно суд не может уменьшить размер неустойки, но, поскольку нарушителем договора может оказаться физическое лицо, вероятность снижения неустойки весьма велика.

3) Банковская гарантия (ст. 164 Банковского кодекса).

Банковская гарантия – универсальный способ обеспечения различных обязательств. Условием ее реализации может быть предъявление документов, под­тверждающих факт нарушения обязанностей (например, протокол общего собрания, содержащий сведения о голосовании вопреки договоренностям). Гла­вный недостаток этого способа обеспечения обязательства – его дороговизна (при выдаче гарантии банк требует внести депозит на сумму гарантии).

Последствия нарушения договора

В случае нарушения стороной договора об осуществлении прав участников ООО своих обязанностей к ней могут быть применены меры ответственности, установленные договором (на­пример, уплата неустойки). Условия об ответственности должны быть четко и однозначно сфо­р­мулированы. Например, условие о выплате неустойки в виде штрафа за нарушение договора, имеющего более двух сторон, признается несогласованным, если не определено, в чью пользу взыскивается штраф (ст. 14 ГК).

Нужно также иметь в виду, что нарушение договора об осуществлении прав участников ООО не может являться основанием для признания недействительными решений органов управления общества (ч. 5 ст. 90-1 Закона № 2020-XII).

Таким образом, неисполнение договора может повлечь только предусмотренные им для стороны-нарушителя меры ответственности.

Разрешение споров

Споры, вытекающие из договора об осуществлении прав участников ООО, разрешаются в судебном порядке (ч. 10 ст. 90-1 Закона № 2020-XII). Они рас­сматриваются экономическими судами по правилам ХПК.

Кроме того, с учетом положений ст. 19 Закона от 18.07.2011 № 301-З «О третейских судах» стороны договора об осуществлении прав участников ООО вправе передать любой возникающий по договору спор на разрешение третейского суда путем установления в договоре третейской оговорки либо за­ключения отдельного третейского соглашения.

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Итак, заключение договора об осуществлении прав участников ООО может преследовать следующие цели:

– повышение уровня корпоративного контроля сторонами договора путем согласованного осуществления ими корпоративных прав;

– противодействие поглощению ООО посредством установления ограничений на отчуждение долей в уставном фонде третьим лицам;

– установление участниками ООО индивидуальных правил взаимодействия при управлении и регулировании хозяйственной деятельностью общества;

– создание механизмов для разрешения тупиковых ситуаций;

– создание условий для сделок по слиянию в отношении общества (соглашение о совместном отчуждении долей в уставном фонде ООО).

В целом такой договор позволяет соблюсти баланс прав участников ООО и направлен на эффективную финансово-хозяйственную деятельность общества.

Автор публикации: Олег БАНДЫК, юрист