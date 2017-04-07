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08 апреля 2017 года

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Вопрос-ответ

Договор денежного займа остался незаключенным

07.04.2017

Между сторонами подписан договор денежного займа. Впоследствии стороны подписали дополнительное соглашение к нему, которым изменена процентная ставка за пользование займом. Имеет ли юридическую силу дополнительное соглашение, если к моменту его подписания займодавец не перечислил заемщику сумму займа?

В соответствии с п. 1 ст. 760 ГК по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в соб­ственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Согласно п. 2 ст. 760 ГК договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей, если иное не установлено законодательными актами.

По общему правилу, установленному п. 1 ст. 762 ГК, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре...

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