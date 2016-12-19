Добрались до грибов и ягод

В следующем году с рынков должны исчезнуть люди, которые пытаются подзаработать на продаже дикорастущих ягод и грибов. Гражданам собирать их для продажи запрещено постановлением Минприроды от 21.11.2016 № 37, вступающим в силу с 31 декабря 2016 г., которым утверждены Правила заготовки древесных соков, сбора, заготовки (закупки) дикорастущих растений и (или) их частей.

Документом установлены порядок, условия и технология заготовки древесных соков, сбора, заготовки дикорастущих растений (в т.ч. мха, лишайников и грибов) и их частей (ягод, орехов, шишек, иных плодов, почек, листьев, цветов, коры, корней и др.).

Заготавливать древесные соки и собирать дикорастущие растения и их части имеют право как граждане, так и индивидуальные предприниматели (ИП) и юридические лица. Однако цели заготовки для них существенно различаются.

Граждане могут заниматься заготовкой только в личных целях на праве общего пользования, безвозмездно и без получения специальных документов. При этом запрещены незаконные изъятие, удаление, пересадка объектов растительного мира, их повреждение или уничтожение, загрязнение среды их произрастания, иное вредное воздействие. Обязательным является соблюдение правил пожарной безопасности.

Юридические лица и ИП имеют право заниматься заготовкой, только при получении права специального пользования объектами растительного мира, которое предоставляется на основании решений местных исполнительных и распорядительных органов.

Правилами предусмотрено, что от получения указанных решений освобождены:

– пользователи земельных участков или водных объектов в границах их земельных участков или водных объектов;

– юридические лица и ИП, осуществляющие закупку дикорастущих растений и их частей;

– юридические лица и ИП на землях лесного фонда, если право на заготовку второстепенных лесных ресурсов и осуществление побочного лесопользования предоставлено по основаниям, предусмотренным законодательством об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов.

Кроме того, постановлением № 37 определена технология заготовки древесных соков, а также сбора, заготовки (закупки) дикорастущих растений и их частей. В частности, заготовка древесных соков разрешается с неповрежденных деревьев диаметром ствола 20 см и более на высоте 1,3 м от уровня земли, при этом необходимо обеспечить минимальные потери древесных соков и повреждения деревьев. Сбор, заготовку плодов, орехов, ягод и семян можно производить в момент их зрелости, вручную, не нанося вреда растениям и не допуская их уничтожения.

Автор публикации: Дмитрий КОРШУНОВ