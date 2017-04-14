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№29 (2036) от 14.04.2017

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№29 (2036) от 14.04.2017

14 апреля 2017 года

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Вопрос-ответ

Дивиденды и курсовые разницы

14.04.2017

Организация – резидент РБ начислила дивиденды своим участникам, в т.ч. иностранной компании, в белорусских рублях. С суммы, начисленной нерезиденту, ООО как налоговый агент удерживает налог на доходы. Оставшаяся сумма конвертируется в доллары США (путем приобретения валюты в обслуживающем банке), которые перечисляются на счет нерезидента.

По операциям, связанным с покупкой валюты, образуется положительная разница, обусловленная разницей между курсом покупки валюты у банка-продавца и официальным курсом валюты на дату ее покупки, которая относится в учете ООО в дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет 90-10 «Прочие расходы по текущей деятельности»).

Учитывается ли такая разница в качестве расходов ООО для целей налогообложения налогом на прибыль с учетом того, что дивиденды начислены в белорусских рублях, а конвертация их в валюту осуществляется в пользу нерезидента?

Перечень затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемых при налогообложении налого...

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