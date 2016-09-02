Диверсификация не выходит

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам 7 месяцев т.г. составило –1933,8 млн. USD, сообщает Белстат. Годом ранее было почти на треть меньше: –1456,5 млн. USD. При этом темпы снижения экспорта по-прежнему больше, чем импорта.

За январь–июль т.г. белорусский экспорт составил 13 115,9 млн. USD, а импорт – 15 049,7 млн., что, соответственно, на 18,6% и 14,4% меньше, чем за аналогичный период 2015 г. Напомним, месяцем ранее отставание экспорта от января–июня 2015 г. составляло 18,8%, а импорта – 13,2%.

В частности, поставки белорусских товаров в страны СНГ уменьшились на 4,4%, до 7760,5 млн. USD, импорт из них – на 13,8%, до 9210,9 млн. USD. При этом поставки в Россию сократились по сравнению с январем–июлем 2015 г. также на 4,4%, до 5759,9 млн. USD, а из РФ в нашу страну – на 14,5%, до 8576,9 млн.

В целом экспорт в страны Евразийского экономического союза в январе–июле т.г. сократился на 6,4%, до 5978 млн. USD, а импорт из них – на 14,6%, до 8603,9 млн. Отрицательное сальдо в размере –2625,9 млн. USD целиком обеспечено дисбалансом в торговле с Россией, который составил –2817 млн. USD. При этом доля экспорта в страны ЕАЭС выросла с 39,6% в январе–июле 2015 г. до 45,6% в текущем году, в т.ч. в РФ – с 37,4 до 43,9%.

В торговле со странами вне СНГ экспорт уменьшился на 33,1%, до 5355,4 млн. USD, импорт – на 14,2%, до 5838,8 млн. При этом со странами Евросоюза экспорт сократился на 31,9% и составил 3681,5 млн. USD, а импорт – на 9,9%, до 3023,5 млн. USD. Таким образом, доля экспорта в ЕС сократилась с 33,6% в январе–июле 2015 г. до 28,1% по итогам 7 месяцев т.г.

В результате в торговле со странами СНГ для Беларуси сложилось отрицательное сальдо: –1450,4 млн. USD, вне СНГ – –483,4 млн. (годом ранее они составляли –2572,8 млн. и +1116,3 млн. USD соответственно). Однако со странами ЕС оно осталось положительным: +658 млн. USD, что, однако, в 3 раза меньше, чем годом ранее.

Таким образом, планы диверсифицировать экспорт буксуют все сильнее. При этом в I полугодии т.г. Белстат вновь характеризует степень географической концентрации экспорта как высокую – ее уровень составил 2143, тогда как в I полугодии 2015 г. данный показатель имел среднее значение и составлял 1710. Рост географической концентрации экспорта обусловлен увеличением удельного веса России в общем объеме белорусского экспорта товаров.

Не удается решить и проблемы с конкурентоспособностью. Так, уменьшение стоимостного объема экспорта в I полугодии 2016 г. обусловлено падением средних цен экспортируемых товаров, импорта – средних цен и физических объемов импортируемых товаров. Например, по сравнению с I полугодием 2015 г. средние цены экспорта снизились на 19,7%, импорта – на 11,6%, тогда как товарная масса экспорта увеличилась на 1,2%, импорта – уменьшилась на 1,9%. В результате неблагоприятных ценовых условий торговли (индекс ценовых условий торговли составил 90,8%) в I полугодии т.г. индекс покупательной способности экспорта составил 91,9% против 88,1% годом ранее.

Сокращение стоимостного объема экспорта обусловлено уменьшением поставок на внешний рынок товаров всех укрупненных групп, за исключением инвестиционных товаров и непродовольственных потребительских товаров (см. диаграмму). Снижение стоимостного объема импорта наблюдалось по всем укрупненным группам товаров.

Автор публикации: Роман КУНИЦКИЙ