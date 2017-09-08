Вопрос-ответ
Дистанционная работа
Работница находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Она вышла на работу до достижения ребенком 3 лет и желает работать в режиме неполного рабочего времени, причем частично – дистанционно. Ее устраивает такой режим (пятидневка): понедельник, среда, пятница – 6 часов дома; вторник, четверг – 3 часа на работе и 3 часа дома.
Не запрещает ли законодательство установить ей такой режим?
В одном трудовом договоре (контракте) установить указанный режим невозможно.
Наиболее близким к дистанционному труду ТК определяет такое понятие, как надомные работники.
В соответствии со ст. 304 ТК работниками-надомниками считаются лица, заключившие трудовой договор с нанимателем о выполнении работы на дому личным трудом с использованием собственных материалов, оборудования, инструментов, механизмов, приспособлений или выделяемых нанимателем либо приобретаемых за счет средств нанимателя.
Таким образом, трудовой договор с работниками-надомниками должен заключаться в соответствии с нормами, установленными зак...
Автор публикации: Ирина НОВИКОВА, экономист