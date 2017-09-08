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№67 (2074) от 08.09.2017

08 сентября 2017 года

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Вопрос-ответ

Дистанционная работа

08.09.2017
Дистанционная работа

Работница находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Она вышла на работу до достижения ребенком 3 лет и желает работать в режиме неполного рабочего времени, причем частично – дистанционно. Ее устраивает такой режим (пятидневка): понедельник, среда, пятница – 6 часов дома; вторник, четверг – 3 часа на работе и 3 часа дома.

Не запрещает ли законодательство установить ей такой режим?

В одном трудовом договоре (контракте) установить указанный режим невозможно.

Наиболее близким к дистанционному труду ТК определяет такое понятие, как надомные работники.

В соответствии со ст. 304 ТК работниками-надомниками считаются лица, за­ключившие трудовой договор с нанимателем о выполнении работы на дому личным трудом с использованием соб­ственных материалов, оборудования, инструментов, механизмов, при­способлений или выделяемых нанимателем либо приобретаемых за счет средств нанимателя.

Таким образом, трудовой договор с работниками-надомниками должен за­ключаться в соответствии с нормами, установленными зак...

Автор публикации: Ирина НОВИКОВА, экономист

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