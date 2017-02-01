Деньги уходят в интернет

Расходы белорусских пользователей на покупки в интернете увеличились в 2016 г. более чем на 25% по сравнению с предыдущим годом, а число платежей — на 10%. К таким выводам пришли аналитики Яндекс. Денег — универсального платежного решения, к которому подключено свыше 75 тыс. онлайн-площадок по всему миру.

Средний чек жителей нашей страны подрос почти на 15% — до 18,8 BYN. За двенадцать месяцев каждый пользователь оплатил в среднем 8 покупок в сети на общую сумму 144,1 BYN — это на 20% больше, чем в 2015 г.

Как платили жители разных городов

Больше всех тратили в интернете жители Минска, Витебска, Гомеля, Бреста и Гродно. Причём минчане израсходовали в 5 раз больше, чем витебчане, и в 7 раз больше, чем гомельчане.

Активнее стали оплачивать товары и услуги в сети жители Борисова и Пинска: в первом городе число онлайн-платежей выросло в 2,4 раза, во втором — в 1,3 раза. В Могилеве, наоборот, количество оплаченных в интернете покупок сократилось почти на 20%.

Самые крупные средние чеки были у пользователей из Минска, Витебска и Гродно: 58,3, 54,9 и 48,9 BYN соответственно. Сильнее всего средний платеж вырос у жителей Гомеля — с 22,7 до 41,3 BYN.

Популярные платежи

Самыми популярными в Беларуси категориями платежей стали онлайн-игры, заказы в интернет-магазинах, сотовая связь, платные опции в соцсетях, телефония и интернет.

По сравнению с 2015 годом число платежей за покупки в интернет-магазинах выросло в 4,7 раза, а за онлайн-игры — в 1,3 раза. Количество платежей за опции в соцсетях, наоборот, немного снизилось — примерно на 20%, как и за услуги сотовой связи — на 15%. Интересно отметить, что белорусские пользователи всё чаще жертвуют деньги на благотворительность: за прошедший год число таких переводов увеличилось в 3,5 раза.

В интернет-магазинах покупатели чаще всего заказывали одежду, обувь, аксессуары, косметику и парфюмерию, детские товары, книги, товары для дома и хобби.

Средние чеки

В среднем за раз пользователи стали больше платить в интернете за билеты на самолеты, товары в китайских интернет-магазинах и опции в социальных сетях. По сравнению с 2015 г. средний чек за авиабилеты вырос почти на 40% — до 420,9 BYN. Средняя сумма покупки на китайских онлайн-площадках увеличилась примерно на 10% — до 19 BYN, а средний платеж в соцсетях — почти на 50%, до 13,7 BYN.

В интернет-магазинах самые высокие средние чеки были за автомобильные аксессуары — 179,2 BYN и строительные материалы — 135,6 BYN. Далее идут косметика и парфюмерия, бижутерия, бытовая техника: 89,5, 86,1 и 73,5 BYN соответственно.

А вот на одежде и аксессуарах, как и на товарах для детей, пользователи стали экономить. В первой категории средний чек снизился примерно на 10%, до 19,3 BYN, во второй — почти на 50%, до 59,6 BYN.