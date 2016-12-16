Денежная масса зашевелилась

В ноябре широкая денежная масса (ШДМ) в Беларуси увеличилась на 4,1%, до 34 025,4 млн. BYN. Это практически и составило весть рост ШДМ с начала года. Поскольку в декабре резкий выброс ликвидности маловероятен, получается, что Нацбанк сдержал денежное предложение в 4–5 раз сильнее, чем планировалось. Однако при этом валютные депозиты сократились за 11 месяцев более чем на 1 млрд. USD, в т.ч. вклады населения – на 764 млн. USD.

Снижение темпов роста денежного предложения в сочетании со стабилизацией обменного курса рубля обеспечивает ослабление инфляционного давления за счет монетарных факторов. В частности, за ноябрь объем наличных денег в обращении (денежный агрегат M0) увеличился всего на 1,06%, до 1625,6 млн. BYN, что на 14,2% больше, чем на 1 января т.г. При этом удельный вес наличных денег за 11 месяцев в структуре ШДМ вырос с 4,4 до 4,8%.

Активная рублевая денежная масса (денежный агрегат M1, который включает наличные деньги и текущие рублевые вклады в банках) составила 5201,3 млн. BYN, увеличившись за ноябрь почти на 15,8%, а с начала года – на 21,7%. Такой рост обусловлен, прежде всего, увеличением объема переводных депозитов на 24,2%, до 3558,3 млн. BYN. В частности, остатки на текущих счетах физлиц за месяц выросли всего на 3,8%, до 1373,2 млн. BYN, зато у юрлиц они выросли сразу на 41,6%, до 2185,1 млн. В целом переводные депозиты физлиц снизились с начала года на 2,3%, а юрлиц – выросли более чем в 1,5 раза. Остатки по срочным счетам выросли в ноябре на 345,3 млн., до 5356,6 млн. BYN. При этом вклады населения выросли на 10,2%, до 2887,5 млн. BYN, а юрлиц – на 12,5%, до 2469,1 млн. BYN.

Доля М1 в структуре ШДМ за 11 месяцев т.г. выросла с 13,1 до 15,3%.

Денежная масса в национальном определении (денежный агрегат М2, из которого исключены средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах) на 1 декабря составила 10 557,9 млн. BYN, повысившись за месяц на 11,1%, а с начала года – на 18,4%. При этом доля М2 в ШДМ выросла с 27,3% на начало года до 31%.

Эмиссия рублевых облигаций банков в ноябре выроста на 20,8%, до 173,2 млн. BYN (на 27,3% больше, чем на начало года), а валютных на 12,7% в рублевом эквиваленте – до 2124,9 млн. BYN или на 9% – в долларовом (1077,6 млн. USD).

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает срочные рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, в ноябре выросла на 11,1%, до 10 731 млн. BYN, а с начала года – на 18,5%. Удельный вес рублевой составляющей в ШДМ возрос с 27,7% на начало года до 31,5% на 1 декабря.

Валютные депозиты на 1 декабря составили эквивалент 21 077,6 млн. BYN (10 689 млн. USD), увеличившись в ноябре на 0,1%, а с начала года – сократившись на 3,7%. В валютном эквиваленте за месяц спад составил 3,2%, а с начала года – 9,3%. В частности, депозиты населения сократились на 0,6%, до 74 488 млн. USD, юрлиц – на 8,6%, до 3240,2 млн. USD, а с начала года – на 9,3% и 9,2% соответственно.

Стоимость депозитов в драгметаллах упала за месяц почти на 12,2%, до 46,6 млн. USD, а в рублях на 9,2% – из-за изменения мировых цен на золото.

На следующий год прирост широкой денежной массы, выступающей в качестве промежуточного ориентира, прогнозируется на уровне 12–16%, а реальный – 103–106%. По мнению Нацбанка, такие темпы роста формируют достаточное денежное предложение для обеспечения прогнозного экономического роста, который должен составить 1,7%.

Автор публикации: Константин АЛЕХИН