Декларация на товары: требования упрощаются

Во всем мире законодатели последовательно стараются упростить различные аспекты оформления документов для своих экспортеров, и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) не исключение. Одним из наиболее сложных аспектов ведения деятельности для экспортеров является соблюдение всех таможенных правил, и их упрощение снижает временные и финансовые издержки для таких лиц.

В ЕАЭС в соответствии со ст. 180 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС) действует единая форма и порядок заполнения таможенных деклараций, в т.ч. для целей экспорта. Инструкция о порядке заполнения декларации на товары утверждена решением Комиссии таможенного союза от 20.05.2010 № 257 (далее – Инструкция № 257).

Одним из актов, предусматривающих упрощение в порядке заполнения декларации на товары (далее – ДТ), стало решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2016 № 146 (далее – решение № 146).

Часть изменений, предусмотренных решением № 146, вступила в силу с 17.12.2016 г., а часть – с 1.04.2017 г. Рассмотрим, что же изменится в заполнении конкретны...