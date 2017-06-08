Дефолт крупнейшего банка Азербайджана

Лондонский суд ввёл 7 июля процедуру защиты от кредиторов для Международного банка Азербайджана (МБА). Они не смогут подавать иски и арестовывать имущество этого финансового учреждения на территории Великобритании. Это, по сути, одна из стадий процедуры банкротства.

Ранее такую же защиту банк получил в американском суде. А началось все с того, что 10 мая 2017 подошел срок уплаты 100 млн. USD зарубежным кредиторам, и МБА признал, что не может вернуть эти деньги. Представители западных инвестиционных институтов испытали шок. Только на протяжении 2017 года от МБА они ждут выплат 1,3 млрд. USD, а общая сумма обязательств в разы больше. Аналитики и ключевые игроков финансовых рынков знали, что крупнейший банк Азербайджана испытывает проблемы, но все рассчитывали, что на выручку придёт главный акционер и кредитор – правительство этой страны.

Зачем МБА сам обратился в суды с исками о своём банкротстве? Руководство банка тем самым защищает интересы крупнейшего вкладчика – Государственного нефтяного фонда. Формально в судах «засвечены» его депозиты на 1 млрд. USD, хотя все знают, что бюджетных долларов и манатов там застряло на гораздо большую сумму. Но этого миллиарда и договорённости с одним из четырёх других крупнейших кредиторов достаточно, чтоб блокировать любые неприятные для МБА решения зарубежных держателей долгов.

Для спасения самого большого финансового учреждения страны в него разными путями закачивались государственные деньги. Начиная с 2009 года в уставный фонд Минфином было внесено не менее 700 млн. USD. В банке размещены валютные депозиты на сумму 1,3 млрд. USD. С 2015 по 2017 на «оздоровление» МБА потратили 5,9 млрд. USD, а в этом году запланировано ещё 2,9 млрд. USD. Колоссальные ресурсы уходят словно в бездну – ими долгое время удавалось закрывать текущие платежи, но проблемы остаются прежними. Банк убыточен и не может заработать даже на проценты по имеющимся долгам.

Вместе с азербайджанским государством существенные потери рискуют понести и власти Казахстана. В МБА были размещены 250 млн. USD из Пенсионного фонда этой страны. В настоящее время не ясно, будет ли возвращена хоть какая-то часть из них.

В числе растревоженных кредиторов практически все ключевые мировые банки и специализированные инвестиционные фонды. Крупнейшие зафиксированные судами иностранные кредиторы: финансовое подразделение американского продовольственного гиганта Cargill (почти 715 млн. USD), американский же Citibank (705 млн. USD), швейцарский банк Credit Suisse (почти 284 млн. USD), британская группа по управлению капиталами Emerald Investment Partners (250 млн. USD). И это далеко не весь объем задолженности. Это только суммы, уже заявленные указанными 4 корпорациями в суде. В настоящее время предметом судебных разбирательств и переговоров с кредиторами являются обязательства МБА на сумму 4,3 млрд. USD.

Куда делись все эти миллиарды долларов? Банк выдавал необеспеченные нормальным залогом кредиты. Даже при благоприятной экономической ситуации в стране аудиторы признавали не менее трети из них сомнительными. С началом падения цен на нефть обстановка в Азербайджане ухудшилась и невозвраты кредитов стали массовыми. Одновременно курс национальной валюты, маната, упал почти вдвое по отношению к доллару. Все зафиксированные в них активы потеряли половину своей цены. В итоге бывший руководитель МБА Джангир Гаджиев осуждён за финансовые махинации и хищения на 15 лет лишения свободы. Но это существенно не поможет возврату даже 1% от требуемой западными финансовыми организациями суммы.

Каковы же перспективы возврата зависших в МБА западных миллиардов? В настоящее время кредиторам, по сути, выставлен ультиматум: 20% долга списывается безвозвратно, а на остальную сумму они могут получить гособлигации Азербайджана. Поставленные под сомнение обязательства банка должны быть погашены до конца 2019 года. А выплаты по предлагаемым вместо денег госбумагам могут начаться только после 2022 года. Если кредиторы не согласны с такими условиями, власти кавказской республики грозят просто ликвидировать банк. Тогда перспективы возврата хоть какой-то части долга будут еще хуже.

При этом МБА выполняет все обязательства внутри страны. Паники среди вкладчиков нет, продолжают обслуживаться счета бюджетных учреждений и госпредприятий. То есть все проблемы переложили на плечи иностранных кредиторов.

Они реагируют крайне негативно. Где гарантия, что и после 2022 года им вместо денег не предложат новые облигации? Ведь очевидно, что, несмотря на падение цен на нефть, доходы от ее экспорта позволяли властям Азербайджана погасить в мае долг в 100 млн. USD. Но они предпочли игнорировать инвесторов.

Реакция финансовых рынков уже очевидна: и для властей Азербайджана, и для банков и предприятий страны доступ к заемным средствам ухудшится, а потенциальные кредиторы потребуют более высокие проценты. Специализированные агентства уже объявили о пересмотре кредитного рейтинга страны.

Справка NEG.BY: Международный банк Азербайджана (МБА) создан в 1992 году на базе республиканского отделения всесоюзного Внешэкономбанка (ВЭБ). Обслуживает 75% экспорта и импорта страны. Основной акционер (владеет не менее 90% акций) – государство в лице Министерства финансов Азербайджанской Республики.

В банке открыты счета более 860 тыс. частных лиц и 13 тыс. корпоративных клиентов (среди них Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ГНКАР), местные сотовые операторы Azerсell и Bakcell, бакинские офисы транснациональных концернов BP-Amoco, ExxonMobil, Statoil, TotalFinaElf, Schlumberger, Halliburton). МБА имеет отделения в Лондоне, Нью-Йорке, Дубаи, Франкфурте-на-Майне, Люксембурге, 2 дочерних банка за пределами Азербайджана – «МБА-Москва» и «МБА-Грузия» (оба сейчас сообщают о своей финансовой состоятельности и готовности выполнять обязательства, а акционеры говорят о намерении их продать ради погашения долгов головного финансового учреждения).

Автор публикации: Александр Петров