Дефицит пенсионной системы: частный и общий

Дефицит бюджета Фонда соцзащиты населения к апрелю составлял более 150 млн. USD, хотя по итогам текущего года запланирован с перевесом доходной части. Не лучше обстоят дела и у ведущих социальных систем мира – совокупный дефицит пенсионной системы к 2050 г. превысит 400 трлн. USD, говорится в докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ), опубликованном 26 мая.

Напомним, что бюджет государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения на 2017 г. утвержден с профицитом. Расходы запланированы в сумме 12,681 млрд. BYN исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 12,951 млрд. BYN с превышением доходов над расходами за счет средств профессионального пенсионного страхования в сумме 270,169 млн. BYN.

Но, по данным Минфина, доходы бюджета ФСЗН в январе–­апреле составили 3,749 млрд. BYN, что на 301 млн. меньше, чем расходы – 4,05 млрд. BYN. Поступления в Фонд соцзащиты населения в январе–апреле сократились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 62,1 млн. BYN, или на 1,6%. Это можно объяснять разными причинами. На­пример, некоторые аналитики видят причину в сокращении фонда заработной платы, особенно работников малых пред­приятий. По данным Белстата, общая сумма оплаты труда в I квартале была почти на 5% выше, чем годом ранее. В то же время ее доля в совокупных доходах населения сократилась с 61,2% в январе–марте 2016 г. до 60,9% в I квартале т.г., тогда как доля трансфертов населению (пен­сии, пособия, стипендии и т.п.) выросла с 24,8 до 25%, а их сумма за год – почти на 6%. Другой фактор – уменьшение количества индивидуальных предпринимателей (на 2,2% за год – до 246,7 тыс.).

Кроме того, по данным Мин­труда и соцзащиты, в январе– ­апреле соотношение среднемесячного размера пенсии по возрасту и среднемесячной зарплаты составило 41% против прогнозных 40%, предусмотренных программой социально-экономического развития Беларуси на 2016–2020 годы. В феврале и мае минимальные и социальные пенсии, надбавки, повышения и доплаты к пенсиям были пересчитаны в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. В январе–мае т.г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. среднемесячный размер пенсии по возрасту увеличился на 5,4% (прогноз на 2017 г. – на 11,6%), до 306,11 BYN. Среднемесячный размер минимальной пенсии по воз­расту увеличился в январе–мае на 5,9%, до 222,89 BYN.

Одновременно число пенсионеров в апреле возросло по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 19,9 тыс., до 2619 тыс. человек. Причем численность занятого населения в апреле т.г. по сравнению с апрелем 2016 г. сократилась на 48,6 тыс. человек, до 4,367 млн. В результате на 1000 работников приходится 600 пенсионеров (год назад – 589).

С учетом начавшегося в текущем году повышения пенсионного возраста можно ожидать определенного уменьшения дефицита ФСЗН, но международные аналитики рекомендует властям продолжить пен­сионные реформы, чтобы ус­транить пенсионный разрыв после 2022 г. В частности, МВФ предлагает постепенно повышать порог выхода на заслуженный отдых до 65 лет и для мужчин, и для женщин. Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендует не останавливаться на 58 годах и поднять возраст выхода на пенсию для женщин (как вариант – до 63 лет) с тем, чтобы, по меньшей мере, обеспечить женщинам минимальный прожиточный уровень.

Впрочем, банкротство пенсионных фондов – общемировая проблема. Из-за увеличения продолжительности жизни и низкой доходности инвестиций пенсионных фондов дефицит накоплений к 2050 г. достигнет 427,8 трлн. USD, что в 5 раз больше, чем текущий мировой ВВП, говорится в докладе ВЭФ.

Эксперты изучили социальные системы 6 государств, в которых наблюдаются наибольшие пенсионные проблемы: США, Великобритании, Японии, Нидерландов, Канады и Ав­стралии. Также рассматривался пример Китая и Индии как стран с наибольшей численностью населения. Ожидается, что в США дефицит пенсионной системы увеличится с 28 до 137 трлн. USD, в КНР – с 11 до 119 трлн., в Индии – с 3 до 85 трлн.

В своих расчетах ВЭФ пользовался рекомендациями Организации экономического со­трудничества и развития (ОЭСР), согласно которым доход человека после выхода на пенсию должен составлять 70% от дохода в экономически активный период жизни.

По оценке ВЭФ, число людей старше 65 лет в мире вырастет с 600 млн. до 2,1 млрд. На данный момент на одного пенсионера приходится 8 трудящихся, а к 2050 г. соотношение сократится до 1 к 4. ВЭФ рекомендует мировым лидерам обратить пристальное внимание на данную проблему. Также в докладе отмечается, что повышение пенсионного возраста во многих странах является неизбежной мерой.

Из постсоветских стран только Россия и Узбекистан сохранили пенсионный возраст 55/60. Причем в РФ рассматривается возможность (здесь сильно давление МВФ) повысить пенсионный возраст до 65 лет для обоих полов. Эту идею блокирует правительство, но поддерживает, например, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, который в Стратегии развития России до 2035 г. предложил сократить число пенсионеров на 9% (3,87 млн. человек) путем повышения возраста выхода на пенсию. По-видимому, россиянам пригодится белорусский пример.

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ