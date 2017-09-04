Дан старт второму этапу голосования премии "Народная марка"

В указанный период анкета для голосования будет доступна на официальном сайте Премии, а также в печатных изданиях Беларуси.

До 30 сентября в Беларуси проходит второй этап народного голосования на почетное звание «Народная Марка» ! Уже в пятый раз белорусские потребители назовут лучшие по их мнению бренды непродовольственных товаров и услуг , отдав свои голоса в поддержку любимых производителей в СМИ.

Принять участие в голосовании очень просто! Нужно только зайти на официальный сайт Народной марки в раздел «голосование» и вписать в пустые графы рядом с товарными номинациями названия торговых марок и производителей, продукции которых Вы доверяете больше всего – нам очень важно Ваше мнение!

К участию в голосовании приглашаются все желающие жители Беларуси! Все проголосовавшие, корректно заполнившие анкету Премии, получают возможность стать обладателем одного из 100 серебряных или 10 золотых слитков! Итоги будут объявлены на сайте Премии 9 октября.

ПРОГОЛОСУЙТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

В этом году во втором этапе голосования участвуют следующие номинации:

Непродовольственные товары

В1. Зубная паста

В2. Производитель зубной пасты

В3. Производитель средств по уходу за кожей

В4. Средство для бритья

В5. Производитель средств по уходу за волосами

В6. Декоративная косметика

В7. Стиральный порошок

В8. Чистящие и моющие средства

В9. Посуда с антипригарным покрытием

В10. Производитель кухонных плит

В11. Газовые котлы (для отопления помещений)

В12. Холодильник

В13. Стиральная машина

В14. Телевизор

В15. Мобильное / цифровое устройство

В16. Женское белье

В17. Трикотажные изделия

В18. Бельевой трикотаж

В19. Верхняя одежда

В20. Женская одежда

В21. Женские колготки

В22. Чулочно-носочные изделия

В23. Производитель обуви

В24. Сумки и кожгалантерея

В25. Производитель детских игрушек

В26. Детская одежда

В27. Детская обувь

В28. Производитель текстильных изделий

В29. Матрасы

В30. Постельные принадлежности

В31. Легковой автомобиль

В32. Грузовой автомобиль

В33. Аккумуляторы

В34. Шины

В35. Технические жидкости для автомобилей

В36. Производитель удобрений

В37. Лакокрасочная продукция

В38. Строительные смеси

В39. Тяжелые строительные материалы (блок, кирпич, искусственный камень, плиты мощения)

В40. Напольные покрытия

В41. Натяжные потолки

В42. Керамическая плитка

В43. Производитель дверей

В44. Гипсокартон

В45. Производитель обоев

В46. Производитель окон

В47. Производитель корпусной мебели

В48. Производитель мягкой мебели

В49. Производитель мебели для ванной комнаты

В50. Производитель лекарственных средств

В51. Гран-при непродовольственных товаров

Услуги

С1. Страховая компания

С2. Лизинговая компания

С3. Банк / банковский продукт (вклады, кредиты)

С4. Банковская карта рассрочки

С5. Сеть АЗС

С6. Автоцентр

С7. Служба такси

С8. Мобильный оператор

С9. Пакет услуг Интернет-Провайдера (телефония/телевидение/интернет)

С10. Интернет-провайдер

С11. Сеть туристско-гостиничных комплексов

С12. Туроператор

С13. Туристическое агентство

С14. Футбольный клуб Беларуси

С15. Хоккейный клуб Беларуси

С16. Агентство недвижимости

С17. Компания - застройщик недвижимости

С18. Сеть магазинов бытовой и цифровой техники

С19. Сеть салонов сотовой связи

С20. Сеть магазинов детских товаров

С21. Детский развлекательный центр

С22. Сеть магазинов формата «у дома»

С23. Сеть супермаркетов

С24. Сеть гипермаркетов

С25. Торговый центр

С26. Ресторан быстрого питания

С27. Сеть кофеен

С28. Магазин брендовой одежды (фирменный магазин)

С29. Свадебный салон

С30. Сеть магазинов обуви

С31. Сеть магазинов бытовой химии, косметики и парфюмерии

С32. Сеть ювелирных магазинов

С33. Сеть строительных магазинов

С34. Сеть мебельных магазинов

С35. Мебельный торговый центр

С36. Доставка бутилированной питьевой воды

С37. Медицинский центр общего профиля

С38. Специализированный медицинский центр (офтальмология, стоматология и др.)

С39. Медицинская лаборатория

С40. Сеть аптек

С41. Интернет-гипермаркет

С42. Интернет-площадка объявлений

C43. Интернет-портал о недвижимости

С44. Образовательные курсы

С45. Языковые курсы

С46. Гран-при услуг

По итогам народного опроса брендам-лидерам будет присуждена высшая награда в знак признания белорусских потребителей – титул «Народная Марка». Результаты Премии будут объявлены в период рождественских и новогодних праздников на торжественной Церемонии награждения победителей – уже полюбившемся многим телезрителям концертном шоу «Народная Марка» на телеканале ОНТ.

Подробная информация о Премии на официальном сайте narodnayamarka. by.